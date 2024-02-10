بداوي يسدي تعليمات بالتصدي “الحازم” لجرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية

قام المدير العام للأمن الوطني علي بداوي يوم الجمعة، بزيارة عمل وتفقد إلى مديرية الشرطة القضائية بالجزائر، في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية للمصالح والوحدات العملياتية للأمن.

وأسدى بداوي خلال هذه الزيارة، حسب بيان لذات المصالح، تعليمات “بمضاعفة الجهود للتصدي بكل احترافية وحزم لجميع أشكال الجريمة”.

وذكر المدير العام على وجه الخصوص “الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية”. مؤكدا “ضرورة الالتزام بقوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان”.

وفي 20 جانفي الماضي، قام المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، بزيارة عمل وتفقد للوحدات العملياتية التابعة لأمن ولاية الجزائر، للوقوف على مدى جاهزيتها.

وحسب ما ذكره بيان سابق لمديرية الأمن، فقد عقد بداوي “لقاء توجيهيا لفائدة أفراد الشرطة بمختلف الرتب”.

“حيث حثّهم على مضاعفة اليقظة والجهود، في إطار الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية، خدمة للوطن والمواطن”، يضيف البيان.

وأشرف وزير الداخلية في 8 جانفي الجاري، على تنصيب بداوي مديرا عاما جديدا للأمن الوطني خلفا لفريد بن شيخ.

وشغل بداوي منصب رئيس أمن ولائي بعدة ولايات من بينها بومرداس وبجاية. قبل ترقيته في جويلية 2022 إلى رتبة مراقب عام للشرطة، ليتولى بعدها منصب مدير شرطة الحدود.