بداية رحلة “الخضر” نحو المونديال بتألق من بلماضي

شرع المنتخب الوطني في التحضير لمبارتي جيبوتي و بوركينافاسو بتعداد مكتمل، وفي أجواء رائعة، مثلما جرت عليه العادة في التربصات السابقة..

وخاض رفقاء محرز أمسية الاثنين أول حصة تدريبية، تحضيرا لتصفيات المونديال والتي تعد بمثابة نقطة الانطلاق نحو مونديال قطر 2022 .

وبرمج الناخب الوطني في اليوم الأول من التربص، تدريبات خفيفة، على اعتبار أن اللاعبين خاضوا مباريات مع أنديتهم يومي السبت والأحد.

وعرفت الحصة التدريبية مشاركة جمال بلماضي، في بعض فتراتها، حيث أظهر فنيات عالية، وتعوّد الناخب الوطني على مشاركة لاعبيه في التمارين، والتقرب أكثر منهم، وهي ما يزيد من متانة العلاقة بين المدرب وعناصره.

ويخوض “الخضر” أمسية الثلاثاء، ثاني حصة تدريبية لهم في التربص الجاري في سيدي موسى، ومن المنتظر أن ينتقل بلماضي إلى الشق التكتيكي، قبل وضع اللمسات الأخيرة أمسية الأربعاء على التشكيلة الأساسية، في آخر حصة تدريبية قبل مواجهة جيبوتي سهرة الخميس في ملعب تشاكر بالبليدة.

ومن جهة أخرى، وكما جرت العادة، يتضمن برنامج “الخضر”، حصص فيديو، لمعاينة منتخبي جيبوتي وبوركينافاسو، ورغم أن منتخب جيبوتي، منتخب متواضع، إلا أن الناخب بلماضي، عوّد الجميع على عدم استصغار الخصوم، واحترامهم بإعداد العدة اللازمة لتحقيق الفوز، وتطبيق لاعبيه لطريقة اللعب بحذافرها.