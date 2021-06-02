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رياضة

بديل بن ناصر في “كان” 2022

علي بهلولي
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بديل بن ناصر في “كان” 2022

بدأت إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي في التخطيط لِسدّ فراغ خط الوسط، عندما يُشارك لاعبها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر في كأس أمم إفريقيا 2022.

ويُدافع المنتخب الوطني الجزائري عن لقبه القاري بِالكاميرون، ما بين جانفي وفيفري 2022.

وتعلم إدارة نادي ميلان آسي بِأن مشاركة متوسط الميدان بن ناصر في هذه البطولة القارية ولِفترة شهر، ستُؤثّر سلبا على نتائج الفريق. وهو ما جعلها تُفكر في إيجاد البديل.

وكلّفت إدارة الميلان المدير الرياضي باولو مالديني بِالبحث عن لاعبين بدلاء ينشطون في خط الوسط، وتردّدت بِهذا الصدد أسماء الفرنسيين: يوسف فوفانا من الفريق المحلي موناكو، ومواطنه أبو بكر كامارا من أولمبيك مرسيليا، ومهدي كامارا الذي ينشط في نادي سانت إيتيان. كما ذكرته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، الأربعاء. التي أضافت أن الغياب في خط الوسط بِسبب “كان” 2022، لا يقتصر على بن ناصر، بل يشمل أيضا زميله الدولي الإيفواري فرانك كيسيي.

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