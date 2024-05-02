بدينات يحاربن النحافة ويقتحمن عالم الأزياء والموضة!

خروجا عن المألوف بدينات يخترقن عالم الأزياء والموضة ليتحولن الى عارضات أزياء، ضاربات عرض الحائط بمقاييس الوزن الخفيف حيث خلقن لأنفسهن عالما موازيا بكل ثقة بلغ حد المنافسة والتسويق.

تحت شعار “أنا بدينة ولاعيب.. الموضة هي موقفا وليست مقاسا”، “ثقي في نفسك”، “البدينات أيضا جميلات”، “الجمال ليس لصاحبات الوزن الخفيف”.. عارضات أزياء بمقاسات كبيرة أسسن لأنفسن عالما موازيا وتحدين شروط بيوت الأزياء العالمية واحتلين واجهات المجلات خروجا عن الصورة النمطية وإيمانا منهن أن البدينات هن أكثر ثقة في أنفسن وأن الأمر لايتعلق بالسمنة في حذ ذاتها!

رسالة عارضة الأزياء السويدية للعالم

أماني أسيبي أول عارضة أزياء ممتلئة في العالم العربي تقول: “السر في كل شيئ هو حب الذات فكلما كبرت في العمر فإن أفضل المجاملات هي تلك التي تقدمينها لنفسك٬ أريد أن تشعر كل النساء العربيات من مختلف المقاسات بالحب اتجاه أنفسهن٬ لا أحب وصف المقاسات الكبيرة فنحن لا نسمي النساء الأخريات من نفس المجال بعارضات ذات المقاسات الصغيرة!”.

وأضافت: “الغريب أن جميع صديقاتي الأنحف لم تكن لديهن ثقة بالنفس وحب الذات في ظل ثقافة تفرض صورة معينة للمرأة، ولدى الجميع أحكام مسبقة على الآخرين بسبب مظهرهم الخارجي”.

وتابعت: “النساء البدينات يخجلن من ارتداء الملابس الجميلة وآخر موضة فالملابس ذات المقاسات الكبيرة لاتتبع الموضة وعادة ماتكون بشعة. في ظل كل هذه الظروف لابد من إعطاء تمثيلا مناسبا لهؤلاء وفتح المجال أمام النساء الممتلئات للتعبير عن أنفسهن.

بدينات لايعترفن بمعايير الوزن

بعد رسالة العارضة السويدية للعالم “إيناس هايدمارد”، أشهر بدينات واجهن عنصرية عالم الموضة بمسابقة ملكات جمال تحت شعار “ثقي في نفسك” هذا الموقف الذي نبع من رغبتها في مواجهة كل مافرضته الشركات وبيوت الأزياء العالمية كما أنها رفضت تخفيض وزنها ولم تلجأ إلى طرق أنظمة الريجيم المعتادة وأن الجمال والأناقة يمكن تحقيقهما بوزن زائد، وفقا لموقع اليوم السابع.

وكشف بحث جديد نتائج مفاجئة عن تأثير صورة عارضات الأزياء البدينات في الصحة النفسية. يبدو في يومنا هذا أن البدينات يشكلن صرعة جديدة في عالم التسويق. يكفي أن تنظر النساء إلى عارضة أزياء ذات مقاس كبير، ليشعرن فورا بتحسن في مزاجهن.

سُئلت النساء السؤال الأكثر إزعاجا – ما هو رأيهن حول جسمهن بعد أن نظرن إلى صور عارضات الأزياء النحيفات، أعربن عن رضا منخفض إزاء جسمهن وقدرات نفسية منخفضة أكثر بشكل عامّ.

بالمقابل، بعد أن عُرضَت صور عارضات أزياء ذوات مقاس متوسط أو كبير، شعرت المشاركات برضا أكثر إزاء جسمهن.

تؤكد الدراسة أن هناك أفضلية نفسية مثبتة لدى عارضات الأزياء ذوات مقاس كبير مقارنة بعارضات الأزياء النحيفات وكن راضيات أكثر عن أنفسهن، واهتممن بعارضات الأزياء البدينات أكثر وقد يكون هذا تعليلا مقنعا لتشغيل عارضات أزياء ذوات مقاس كبير.

والسؤال الذي يبقى مطروحا هل عروض أزياء البدينات هي علامة صحة وأن الجمال لايرتبط بالنحافة وحدها؟