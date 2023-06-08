بريطانيا تستضيف أول قمة حول مخاطر الذكاء الاصطناعي

تستعدّ بريطانيا لاستضافة أول قمة عالمية حول الذكاء الاصطناعي، حسب ما أعلنه يوم الخميس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وجاء في بيان لمكتب سوناك إن القمة ستنظم في الخريف المقبل، بهدف وضع استجابة تنظيمية للتحديات التي يشكلها الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق، كان مستشار رئيس الوزراء البريطاني للذكاء الاصطناعي مات كليفورد، قد حذر مطلع الأسبوع الجاري من مخاطره المحتملة.

وقال كليفورد حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية:”تمتد هذه المخاطر من الهجمات الإلكترونية، إلى تخليق الأسلحة البيولوجية، إذا فشل البشر في إيجاد طريقة للسيطرة على هذه التكنولوجيا”.