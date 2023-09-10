بريطانيا تقدّم 2 مليار دولار لدعم الدول النامية على مواجهة تغيّر المناخ

في قمة العشرين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الأحد، عن تقديم 2 مليار دولار لدعم صندوق المناخ الأخضر، على هامش قمة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إن سوناك أعلن في قمة مجموعة العشرين عن تقديم المملكة المتحدة 1.6 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) لدعم صندوق المناخ الأخضر.

وتمّ تأسيس صندوق المناخ الأخضر عام 2010 لمساعدة البلدان النامية على مواجهة تغير المناخ، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيّر المناخي.

وأوضح البيان أن مساهمة المملكة المتحدة الأخيرة “تغطي الفترة مابين 2024 و2027، وتمثل زيادة بنسبة 12.7 بالمئة عن مساهمتها لدعم الصندوق في الفترة بين 2020 و2023”.

وتابع بيان الحكومة البريطانية أن المساهمة هي “جزء من تعهد المملكة المتحدة بتقديم نحو 11.6 مليار جنيه إسترليني (4.46 مليار دولار) لتمويل برامج المناخ”.