-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
في قمة العشرين

بريطانيا تقدّم 2 مليار دولار لدعم الدول النامية على مواجهة تغيّر المناخ

الشروق أونلاين
  • 88
  • 0
بريطانيا تقدّم 2 مليار دولار لدعم الدول النامية على مواجهة تغيّر المناخ
ح.م
قمة العشرين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الأحد، عن تقديم 2 مليار دولار لدعم صندوق المناخ الأخضر، على هامش قمة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إن سوناك أعلن في قمة مجموعة العشرين عن تقديم المملكة المتحدة 1.6 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) لدعم صندوق المناخ الأخضر.

وتمّ تأسيس صندوق المناخ الأخضر عام 2010 لمساعدة البلدان النامية على مواجهة تغير المناخ، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيّر المناخي.

وأوضح البيان أن مساهمة المملكة المتحدة الأخيرة “تغطي الفترة مابين 2024 و2027، وتمثل زيادة بنسبة 12.7 بالمئة عن مساهمتها لدعم الصندوق في الفترة بين 2020 و2023”.

وتابع بيان الحكومة البريطانية أن المساهمة هي “جزء من تعهد المملكة المتحدة بتقديم نحو 11.6 مليار جنيه إسترليني (4.46 مليار دولار) لتمويل برامج المناخ”.

مقالات ذات صلة
استيراد وتصنيع “JAC” و”OPEL” في الجزائر قبل نهاية السنة (فيديو)

استيراد وتصنيع “JAC” و”OPEL” في الجزائر قبل نهاية السنة (فيديو)

استيراد الدجاج المجمد.. وزارة الفلاحة تقرر

استيراد الدجاج المجمد.. وزارة الفلاحة تقرر

استيراد وتصنيع “جاك” و”أوبال” قبل نهاية 2023

استيراد وتصنيع “جاك” و”أوبال” قبل نهاية 2023

ممرات عابرة للقارات لنقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف

ممرات عابرة للقارات لنقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف

هذا هو تاريخ دخول أول سيارة “فيات” مُصنعة بالجزائر إلى السوق

هذا هو تاريخ دخول أول سيارة “فيات” مُصنعة بالجزائر إلى السوق

سوناطراك تطلق المنصة الرقمية “تكلّم” للتبليغ عن الفساد

سوناطراك تطلق المنصة الرقمية “تكلّم” للتبليغ عن الفساد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد