بطاقات الدفع الدولية لتسديد اشتراكات الجالية في صناديق الضمان الاجتماعي

يمكن دفع مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي لأفراد الجالية الراغبين في الانتساب للصناديق الوطنية، عن طريق بطاقات دفع دولية، على غرار فيزا أو ماستر كارد.

جاء هذا في نصّ قرار وزاري مشترك، ،يحدّد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، الخاصة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية إلى النظام الوطني للتقاعد.

وينصّ القرار المؤرخ في 5 جانفي 2023، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 2)، على فتح حساب بالدينار الجزائري لدى بنك وطني، لاستقبال اشتراكات الجالية.

ويمكن دفع الاشتراكات “عن طريق التحويل البنكي. أو عن طريق التسديد ببطاقة دفع دولية من طرف المنتسبين، في الحساب البنكي المفتوح لهذا الغرض”.

كما ينصّ القرار على إمكانية “الدفع نقدا بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بالجزائر، في الحساب المذكور. طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.