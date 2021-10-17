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رياضة

بطاقة حمراء لـ “زروقي”

علي بهلولي
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بطاقة حمراء لـ “زروقي”
زروقي في مواجهة فريق فيلام (صورة نادي تفينتي إنشخيده)

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي مساء الأحد، لِعقوبة الطرد في مباراة فريقه تفينتي إنشخيده والضيف نادي فيلام الهولنديَين.

وتُجرى المباراة في هذه اللحظات (مساء الأحد)، لِحساب الجولة التاسعة من عمر البطولة الهولندية.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه متوسط الميدان رامز زروقي، في الوقت بدل الضّائع (45+2)، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين (الإنذار الأوّل في الدقيقة الـ 33 = طرد غير مباشر).

وترك رامز زروقي فريقه تفينتي إنشخيده مُتعادلا في النتيجة، بِهدف لِمثله.

ولم يسبق للاعب رامز زروقي (23 سنة) الخروج من المباراة بِبطاقة حمراء، في مشواره الكروي الاحترافي على مستوى الأندية. وأيضا دوليا مع “الخضر”.

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