بعجي: الأفلان سيكون صوت الشعب في البرلمان

قال أن رد الحزب على من يحاربه كان من بجاية وتيزي وزو

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، أن رد الحزب على من يهاجمه كان من ولايات بجاية، وتيزي وزو، والجلفة، وتلمسان، وشدد على أن نواب جبهة التحرير هم صوت الشعب في البرلمان الجديد.

وأكد بعجي خلال الندوة الصحفية التي عقدها، بمقر الحزب، بمناسبة الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لـ 12 جوان “نحن نشعر بثقل المسؤولية، بعدما أعاد الشعب الجزائري الثقة في حزب جبهة التحرير الوطني”.

وكان حزب جبهة التحرير الوطني، قد تحصل على 105 مقعدًا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 جوان الماضي.

وعلّق الرجل الأول في حزب جبهة التحرير الوطني، على نسبة المشاركة، قائلا :” إلى غاية الساعة لم يتم الإعلان عن نسبة المشاركة الحقيقية، ولكن حتى في الدول العظمى المشاركة في الانتخابات ليست كبيرة، وفي أي بلد ديمقراطي في ظروف وباء كورونا لن تكون نسبة المشاركة عالية”.

وبخصوص “المنافسة” التي ستكون بين النواب الأحرار، ونواب حزب جبهة التحرير الوطني، رد بعجي: ” نحن تحصلنا على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان والأحرار على 78 فقط، هناك فارق كبير، وهناك عدد لابأس به من الفائزين الأحرار، شرعوا في طلب الانضمام إلى جبهة التحرير الوطني”.

وبخصوص برنامج الحزب قال بعجي، “برنامج جبهة التحرير الوطني، قريب جدًا من البرنامج الذي ترشح به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لذلك سيكون برنامج الحزب من برنامج رئيس الجمهورية”.