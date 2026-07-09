بعد الاتهامات التي طالتهم.. كولينا يدافع عن حكام المونديال

دافع رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بييرلويجي كولينا، عن حكم المونديال، بعد الحالات المثيرة للجدل، خاصة في لقاء مصر والأرجنتين.

وقال كولينا: “لا أحد يستطيع التأثير على الحكام بمن فيهم رئيس الفيفا، لا يمكن لأحد التشكيك في نزاهة حكام مباريات كأس العالم؛ فمثل هذا التشكيك قد يثير ردود فعل تؤدي إلى توجيه تهديدات لهم ولعائلاتهم، وهذا أمر غير مقبول”.

وأضاف: “إن حكام المباريات يتخذون قرارات نزيهة، ويسعون دائماً، شأنهم شأن اللاعبين والمدربين، لتقديم أفضل ما لديهم”.

وتطرق كولينا عن الحالة التحكيمية المثيرة للجدل والتي أدت لإلغاء هدف لمصر في مباراتها أمام الأرجنتين، وقال: “بعد تسجيل كل هدف، يراجع حكم الفيديو المساعد، مرحلة الهجمة، وإذا تبيّن وجود مخالفة أثناء بناء الهجمة واعتُبر أنها أثرت على الهدف، فسيُوصي حكم الفيديو المساعد بإجراء مراجعة ميدانية. ولا يوجد حدّ محدد يتعلق بالمسافة عن المرمى أو بالفترة الزمنية الفاصلة بين وقوع المخالفة وتسجيل الهدف”.

وتابع كولينا: “ما حدث في المباراة التي جمعت بين الأرجنتين ومصر، حيث داس مروان عطية، بوضوح على قدم ليساندرو مارتينيز من المنتخب الأرجنتيني”.

وعن الحالة الثانية التي أدت لتسجيل الهدف الثالث للأرجنتين قال كولينا: “وبالمثل، إذا لم يتم رصد أي مخالفة خلال مرحلة بناء الهجمة التي أدت إلى تسجيل هدف، فسيقوم حكم الفيديو المساعد بإبلاغ الحكم بذلك”.

وتابع: ” الدوس على قدم الخصم مخالفة، في حين لا يُعتبر المدافع مرتكباً لمخالفة إذا لمس الكرة أولاً ثم حدث بينه وبين الخصم تلامسٌ طبيعيٌ معتادٌ في كرة القدم. ومجدداً، ظهر مثال على ذلك في نهاية المباراة، إذ اعتبر كل من الحكم وحكم الفيديو المساعد أن التلامس الذي وقع بين محمد صلاح وخوليان ألفاريز يندرج ضمن إطار التلامس الطبيعي المعتاد في كرة القدم”.