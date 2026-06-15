بعد الهزيمة بخماسية.. الجامعة التونسية تتخذ هذا القرار

أكدت تقارير إعلامية أن الجامعة التونسية لكرة القدم، قرّرت إقالة المدرب صبري لموشي، من تدريب المنتخب.

وجاء هذا القرار السريع من الجامعة بعد الهزيمة الثقيلة التي تكبدها منتخب نسور قرطاج أمام السويد، بخماسية لهدف واحد.

وأكد الصحفي الفرنسي، رومان مولينا، أن الجامعة التونسية تحركت بعد الهزيمة الثقيلة، لتقيل المدرب لموشي، الذي يصبح أول مدرب يقال من منصبه في كأس العالم 2026 .

وأضافت تقارير إعلامية، إنه سيتم تعيين منذر الكبير، والإبقاء على وهبي الخزري ضمن الطاقم الفني، للإشراف على المنتخب في باقي المشوار بالمونديال.