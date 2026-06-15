-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بعد الهزيمة بخماسية.. الجامعة التونسية تتخذ هذا القرار

عمر سلامي
  • 1834
  • 0
بعد الهزيمة بخماسية.. الجامعة التونسية تتخذ هذا القرار

أكدت تقارير إعلامية أن الجامعة التونسية لكرة القدم، قرّرت إقالة المدرب صبري لموشي، من تدريب المنتخب.

وجاء هذا القرار السريع من الجامعة بعد الهزيمة الثقيلة التي تكبدها منتخب نسور قرطاج أمام السويد، بخماسية لهدف واحد.

وأكد الصحفي الفرنسي، رومان مولينا، أن الجامعة التونسية تحركت بعد الهزيمة الثقيلة، لتقيل المدرب لموشي، الذي يصبح أول مدرب يقال من منصبه في كأس العالم 2026 .

وأضافت تقارير إعلامية، إنه سيتم تعيين منذر الكبير، والإبقاء على وهبي الخزري ضمن الطاقم الفني، للإشراف على المنتخب في باقي المشوار بالمونديال.

مقالات ذات صلة
تحديد أندية فوجَي بطولة القسم الثاني

تحديد أندية فوجَي بطولة القسم الثاني

روماريو يعلّق بعد تعادل البرازيل في الجولة الأولى من المونديال

روماريو يعلّق بعد تعادل البرازيل في الجولة الأولى من المونديال

“الفاف” تتّخذ موقفا من رئيس الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم

“الفاف” تتّخذ موقفا من رئيس الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم

“احترموا ميسي وثقوا في دفاع “المحاربين””

“احترموا ميسي وثقوا في دفاع “المحاربين””

تصفيات “كان” 2027 .. الكاف” تعتمد 7 ملاعب لاحتضان مباريات “الخضر”

تصفيات “كان” 2027 .. الكاف” تعتمد 7 ملاعب لاحتضان مباريات “الخضر”

حفل افتتاح مونديال 2026… المكسيك تحتفي بالعالم على طريقتها

حفل افتتاح مونديال 2026… المكسيك تحتفي بالعالم على طريقتها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد