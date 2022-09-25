بعد روسيا.. الصين ترحب بانضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس

أعلن مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ترحيب بلاده بانضمام الجزائر إلى مجموعة “بريكس” وذلك بعد أيام من الترحيب الروسي.

وأكدت السفارة الصينية لدى الجزائر، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أنه خلال لقاء وزير الخارجية رمطان لعمامرة مع نظيره الصيني، أوضح وزير الخارجية الصيني أن الجانب الصيني يدعم الجزائر في لعب دور الرئاسة الدورية لجامعة الدول العربية وإنجاح القمة العربية المرتقبة في الجزائر ويرحب الجانب الصيني بانضمام الجزائر إلى “بريكس”.

كما أوضح وانغ إن الجانب الصيني يقدر الجزائر من الدفعة الأولى التي شاركت في “مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية” وتنفيذ مبادرة التنمية العالمية، ويستعد الجانب الصيني للعمل مع الجانب الجزائري على لعب دورا بناءً لسلام والتنمية العالمية.

وأكد وانغ أن الجانبان وافقا على تعزيز التضامن وحماية مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والدفاع عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ودفع العدل والإنصاف الدوليين بشكل مشترك.

هذه هي مجموعة “بريكس” التي أعلن الرئيس تبون عن اهتمام الجزائر بالانضمام إليها

ونهاية جويلية 2022، كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لأول مرة، عن اهتمام الجزائر بالانضمام إلى مجموعة “بريكس” الاقتصادية، التي تضمّ دول العالم الأسرع نموّا في الوقت الحالي.

وقد تحدّث الرئيس تبون في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام، عن “حظوظ كبيرة” للجزائر للانضمام إلى مجموعة بريكس الاقتصادية.

وقال الرئيس تبون في إجابته على سؤال حول ما إذا كانت الجزائر ترغب في الالتحاق بهذه المجموعة:”ممكن، لن نستبق الأحداث، لكن إن شاء الله ستكون هناك أخبار سارة”.

وتابع يقول:”هناك شروط اقتصادية للالتحاق بمجموعة بريكس، وأظن أنها تتوفر بنسبة كبيرة لدى الجزائر”. مضيفا:”مجموعة بريكس تهمّ الجزائر بالنظر لكونها قوة اقتصادية وسياسية”.

كما اعتبر الرئيس تبون أنّ الالتحاق بهذه المجموعة سيبعد الجزائر “التي تعتبر رائدة في عدم الانحياز”، عن “تجاذب القطبين”.

وتضمّ دول بريكس في الوقت الحالي، الدول الـ5 الأسرع نموا في العالم، وهي البرازيل (B)، وروسيا (R)، والهند (I)، والصين (C)، وجنوب إفريقيا (S).

ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول 24.2 تريليون دولار، وهو ما يمثل 25 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي. وتحظى الصين بأكبر ناتج محلّي بين دول بريكس (17.7 تريليون دولار)، متبوعة بـ:

الهند (3.1 تريليون دولار)،

روسيا (1.7 تريليون دولار)،

البرازيل (1.6 تريليون دولار)،

وجنوب إفريقيا (419 مليار دولار).

وتأسست المجموعة باسم “بريك” في 2009، بعقد قمة بين رؤساء البرازيل لولا دا سيلفا، وروسيا فلاديمير بوتين، والهند مانموهان سينغ، والصين هو جين تاو.

وفي العام 2010، انضمت جنوب إفريقيا إلى الدول الأربعة، لتضيف الحرف الأول من اسمها إلى تسمية المجموعة “بريكس”.

وكانت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة “بريكس” بورنيما أناند، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن دولا جديدة ستنضمّ قريبا إلى المجموعة.

وأضافت أناند في حديث لصحيفة روسية، أن انضمام الأعضاء الجدد سيجري بسرعة، موضحة أنه قد لا يكون في وقت واحد.

وينتظر أن تناقش طلبات عضوية البلدان الجديدة، التي لم تذكر المتحدثة أي تفاصيل عنها، في قمة المجموعة العام المقبل بجنوب إفريقيا.