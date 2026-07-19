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الجزائر

بعد موجة حر قياسية.. خبير يكشف موعد تراجع درجات الحرارة

الشروق أونلاين
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بعد موجة حر قياسية.. خبير يكشف موعد تراجع درجات الحرارة

كشف خبير بالديوان الوطني للأرصاد الجوية عن موعد الانخفاض المرتقب في درجات الحرارة، بعد موجة حر استثنائية مست عددا كبيرا من الولايات.

وأوضح المختص في الأحوال الجوية، بوعلام سايح، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن موجة الحر ستتواصل خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا ابتداء من 26 جويلية الجاري.

وأرجع استمرار الارتفاع القياسي في درجات الحرارة إلى تأثير مرتفع جوي، أو ما يعرف بـ”القبة الحرارية”، التي تسيطر حاليا على الولايات الشمالية ومنطقة الواحات، ما أدى إلى تسجيل درجات حرارة مرتفعة بشكل غير معتاد خلال هذه الفترة من السنة.

وأضاف أن التحسن المرتقب في الأحوال الجوية سيكون نتيجة انخفاض الضغط الجوي في الطبقات العليا للغلاف الجوي، الأمر الذي سيسمح بتشكل تيارات هوائية شمالية غربية تعمل على خفض درجات الحرارة وإعادتها تدريجيا إلى معدلاتها الفصلية والشهرية.

وأكد ذات المتحدث أن موجة الحر الحالية تُعد من أبرز الموجات التي شهدتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، ليس فقط بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وإنما أيضا بسبب اتساع رقعتها الجغرافية واستمرارها لعدة أيام متتالية، حيث شملت أغلب ولايات شمال البلاد.

وأشار إلى أن الجزائر سجلت خلال سنوات 2021 و2022 و2023 درجات حرارة قياسية في بعض الولايات الشمالية، غير أن الموجة الحالية تتميز بطول مدتها واتساع نطاقها، ما جعلها استثنائية مقارنة بالسنوات الماضية.

وختم الخبير بالتأكيد على أن الانخفاض المرتقب في درجات الحرارة سيكون تدريجيا، مع عودة الأجواء إلى مستوياتها الفصلية المعتادة ابتداء من الأسبوع الأخير من شهر جويلية.

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