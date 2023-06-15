بكالوريا 2023..  إدانة 21 متورطا في قضايا الغش عبر عدة ولايات

أدانت مصالح العدالة عبر عدة ولايات 21 شخصاً تورطوا في الغش في امتحانات بكالوريا 2023 التي ستختتم الخميس.

وأصدرت محكمة البويرة حكماً بسنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق امرأة قامت بتسريب ونشر أحد مواضيع امتحانات البكالوريا في مادة العلوم الإسلامية لجميع الشعب (دورة جوان 2023)، باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات.

وجاء ذلك عقب التحريات التي قامت بها فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية البويرة بشأن قضية نشر موضوع امتحانات البكالوريا والتي أفضت إلى توقيف الفاعلة البالغة من العمر 25 سنة.

كما أدانت محكمة الشراقة، شخصين بعامين حبساً نافذاً مع الأمر بإيداعهما الحبس خلال الجلسة، فضلاً عن تغريمهما بـ 100 ألف دينار، ومصادرة جميع المحجوزات، لتورطهما في جريمة تسريب ونشر مواضيع امتحانات بكالوريا 2023.

وفي السياق ذاته، أدانت محكمة سيدي بلعباس، مساء الأربعاء، شخصاً بعام حبساً نافذاً و500 ألف دج غرامة نافذة، عن جنحة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة البكالوريا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وباستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وجاء في بيان لنيابة الجمهورية للمحكمة ذاتها، أنّه جرى تقديم المعني أمام نيابة محكمة سيدي بلعباس لقيامه بنشر وتسريب مواضيع أجوبة امتحان مادة الإنجليزية، الاثنين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء فترة سير الاختبار.

وأدانت محكمة سيدي علي (مجلس قضاء مستغانم) 4 أشخاص بسنة حبساً نافذاً بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق القيام بتسريب مواضيع وأجوبة امتحانات شهادة التعليم النهائي الثانوي (البكالوريا) عن طريق وسائل الاتصال عن بعد.

وأوضح بيان المحكمة المذكورة، أنّ في إطار التحقيق الابتدائي المفتوح من طرف الضبطية القضائية بخصوص هذه الوقائع، تنهي نيابة الجمهورية أنّه تمّ تقديم 4 أشخاص مشتبه فيهم ومتابعتهم وفقا لإجراءات المثول الفوري عن الجنحة المعاقب عليها بموجب المواد 253 مكرر 6 و253 مكرر 7 و253 مكرر 11 من قانون العقوبات.

وأصدر قاضي الجنح لدى الجهة القضائية ذاتها، حكماً حضورياً قضى بإدانة المتهمين الأربعة والحكم على كل واحد منهم بالحبس النافذ سنة واحدة وبدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دج، مع الأمر بإيداعهم الحبس ومصادرة المحجوزات.

وفي ولاية الجلفة، أدانت محكمة مسعد 3 أشخاص متورطين بنشر مواضيع امتحان شهادة البكالوريا بعقوبة عام حبساً نافذاً وغرامة 100 ألف دينار لكل منهم، مع الأمر بإيداعهم الحبس.

وعلى مستوى ولايات الجنوب، تمّ الأربعاء، إدانة 5 أشخاص بتهمة تسريب مواضيع وإجابات البكالوريا، باستخدام وسائل الاتصال عن بعد، بحسب بيانات الهيئات القضائية.

وبولاية الوادي، تم إدانة مرشح بالحبس النافذ 18 شهراً، وغرامة مقدرة بعشرة آلاف دينار.

وسجلت مديرية التربية لوهران خلال الأيام الثلاثة الأولى من امتحان بكالوريا 2023، خمس محاولات غش، وأوضح المدير الولائي للقطاع عبد القادر أوبلعيد أنّ الأمر يتعلق بثلاثة مترشحين أحرار وحالتين اثنتين لمترشحين متمدرسين بينهم من استعمل تكنولوجيا الاتصال (الهواتف الذكية) ومنهم من حاول الغش باستعمال أوراق مكتوب عليها الإجابات.

وأفيد أنّه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ المترشحين الخمسة وإقصائهم نهائياً من الامتحانات وتحويل ملفاتهم إلى الجهات القضائية.