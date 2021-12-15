بلايلي أحسن لاعب في مواجهة قطر

أحرز متوسط الميدان الهجومي الجزائري يوسف بلايلي سهرة الأربعاء، جائزة أحسن لاعب في مباراة المنتخب الوطني المحلّي والفريق القطري، بِرسم نصف نهائي كأس العرب.

وقدّم يوسف بلايلي مستوى فنيا راقيا فوق المستطيل الأخضر، وسجّل هدف الفوز والتأهّل (2-1) لِمحلّيي “الخضر” أمام قطر.

ورفع بلايلي غلّته إلى هدفَين لِمصلحة المنتخب المحلّي الجزائري، بعد التوقيع الخرافي في شباك المغرب، بِرسم ربع النهائي العربي.

وكانت “الفيفا” – التي تُشرف على تنظيم منافسة كأس العرب 2021 بِقطر – قد وصفت بلايلي في تقرير لها بعد مواجهة المغرب بـ “جوهرة جزائرية بِمواهب برازيلية”. ما يعكس علوَّ كعب ابن وهران.

والتحق يوسف بلايلي بِزملائه بغداد بونجاح وياسين براهيمي ورايس وهاب مبولحي، الذين نالوا المكافأة ذاتها في المقابلات السابقة للمنتخب المحلّي. مع الإشارة إلى أن براهيمي حاز جائزتَين.

وتعني كلّ هذه التتويجات، أن المنتخب المحلّي الجزائري بلغ نهائي كأس العرب بِكفاءة وامتياز.