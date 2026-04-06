بلايلي يستأنف التدريبات على انفراد مع الترجي التونسي 

بلايلي يستأنف التدريبات على انفراد مع الترجي التونسي 

عاد اللاعب الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، السبت، إلى تدريبات ناديه الترجي الرياضي التونسي، عقب غياب طويل بسبب الإصابة الخطيرة التي كان قد تعرض لها على مستوى الركبة، قطع على مستوى الرباط الصليبي، التي خضع على إثرها لعملية جراحية.

وظهر بلايلي في صور تمّ تداولها على مستوى عديد المواقع والوسائط الاجتماعية، يتدرب على انفراد بميدان التدريبات بمركّب الحديقة، التابع للنادي التونسي.

ورغم العقوبة المسلطة عليه من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يزال النجم الجزائري يحلم بالمشاركة في كأس العالم مع “الخضر”.

