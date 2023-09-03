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الجزائر

بلعابد: أكثر من نصف مليون أستاذ التحقوا بمناصب عملهم

الشروق أونلاين
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بلعابد: أكثر من نصف مليون أستاذ التحقوا بمناصب عملهم

أكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أن أكثر من نصف مليون أستاذ استأنفوا عملهم الأحد، لتأطير أزيد من 11 مليون تلميذا لحساب السنة الدراسية 2024/2023.

وأوضح بلعابد، الأحد، في زيارة قادته إلى مدرستي “عبد الله حواسين” بالقبة و “محمد خميستي” بحسين داي بالعاصمة، بمناسبة التحاق الاساتذة بمناصبهم، أن “كل الظروف تم تهيئتها لعودة الاساتذة لمناصبهم والتلاميذ الى مقاعد الدراسة في أحسن الظروف”.

وفي هذا الصدد، قال الوزير، أنه تم تسجيل أزيد من 11 مليون تلميذ لحساب هذه السنة الدراسية، يؤطرهم أزيد من نصف مليون أستاذ، موزعين على قرابة 30 ألف مؤسسة تربوية.

وبالمناسبة دعا الأسرة التربوية إلى التجند لتأمين نجاح السنة الدراسية من خلال الالتزام والمواظبة والفعالية في تأطير التلاميذ، مؤكدا ان الوزارة تعمل على توفير جميع المستلزمات على نحو يضمن الرفاه المدرسي للتلاميذ والمهني للاساتذة.

وفي نفس السياق شدد بلعابد على المكانة التي يحظى بها الاستاذ في المجتمع، باعتباره مربي الناشئة وأحد الركائز في بناء المجتمع.

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