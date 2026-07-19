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رياضة

بلعمري يصف التتويج بنجمة 2019 بـ”التاريخ الخالد”

الشروق الرياضي
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بلعمري يصف التتويج بنجمة 2019 بـ”التاريخ الخالد”

استذكر صخرة دفاع المنتخب الوطني الجزائري السابق، جمال بلعمري، اللحظات التاريخية لتتويج “محاربي الصحراء” بكأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت على أرض مصر، بعد الفوز المثالي في المباراة النهائية على منتخب السنغال بهدف من دون رد. ونشر الدولي السابق على منصات التواصل الاجتماعي مسترجعاً تلك الذكريات القارية المجيدة، حيث علّق واصفاً الإنجاز بأنه “تاريخ كروي خالد”. وجاء هذا التفاعل ليعيد إلى الأذهان الروح القتالية العالية التي ظهر بها اللاعب في نهائي القاهرة، حيث استبسل في الدفاع عن قميص “الخضر” رغم تعرضه لإصابة بليغة على مستوى الوجه، مما جعله رمزاً للتضحية لدى الجماهير الجزائرية.

يُذكر أن هذا التتويج منح الجزائر النجمة الإفريقية الثانية في تاريخها بعد غياب دام 29 عاماً، ليظل واحداً من أبرز الإنجازات في السجل الرياضي العربي والإفريقي.

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