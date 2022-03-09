بلماضي يفكر في ضخ دماء جديدة لموقعة الكاميرون

أعد قائمة موسعة تضم 38 لاعبا

وضع الناخب الوطني، جمال بلماضي، قائمة أولية تضمنت 38 لاعبا، تحسبا لمواجهة منتخب الكاميرون، ذهابا وإيابا يومي 25 و29 مارس الجاري، برسم الدور الفاصل المؤهل إلى بطولة كأس العالم المقررة نهاية العام الجاري بقطر.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أرسل استدعاءات أولوية إلى أندية اللاعبين المرشحين للتواجد ضمن قائمة اللاعبين النهائية لمواجهة منتخب الأسود غير المروضة، الكاميرون، في تصفيات المونديال القطري، وذلك بعدما تحصلت الفاف على قائمة موسعة تتضمن 38 لاعبا من قبل جمال بلماضي، لإعلامهم بالاستعداد أو التأهب من أجل الالتحاق بمعسكر الخضر لخوض مباراتي العمر، أهم مباراتين لبلماضي واللاعبين، مثلما أكده المدرب الوطني خلال آخر ندوة صحفية عقدها بمركز سيدي موسى.

وأوضح ذات المصدر أن جمال بلماضي يفكر في ضخ دماء جديدة داخل لائحة اللاعبين النهائية التي ستكون معنية بمواجهتي الكاميرون، بعدما استخلص الدرس من المشاركة المخيبة في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون، التي عرفت إقصاء الخضر من الدورة منذ الدور الأول.

ويريد الناخب الوطني خلق نوع من المنافسة بين اللاعبين على بعض المناصب التي يعاني منها المنتخب، على غرار خط الهجوم الذي يعيش أزمة كبيرة بسبب عزوف المهاجمين على التهديف. بالإضافة إلى مراكز أخرى تشتكي من إصابة أو تراجع بعض اللاعبين، مثل خط وسط الميدان، الذي شكل نقطة ضعف للمنتخب في “الكان” بسبب نقص لياقة بعض اللاعبين، مثل سفيان فغولي وإسماعيل بن ناصر، فضلا عن إصابة راميز زروقي بالكورونا.

وتحدث نفس المصدر بأن أهم ما ميز القائمة الموسعة للمنتخب الوطني، التي لم ينشرها الاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقعه، وتم تسريبها لبعض المنابر الإعلامية بشكل غير رسمي، هو بروز اسمين جديدين لم يسبق لهما التواجد من قبل في المنتخب، ويتعلق الأمر بالمدافع الأيمن لنادي كليرمون فوت الفرنسي، حكيم زدادكة، وقلب هجوم نادي الوكرة القطري، محمد بن يطو. وعلى ما يبدو، فإن بلماضي وضع هاذين الاسمين على أهبة الاستعداد للالتحاق بالمنتخب الوطني، حيث يعتبرهما أفضل بديلين يمكنهما جلب الإضافة للخضر أمام منتخب الكاميرون، في ظل عدم تأكد جاهزية يوسف عطال لهذا الموعد، وأيضا لأزمة الثقة التي يعاني منها بغداد بونجاح في الوصول إلى الشباك.

كما عرفت اللائحة الموسعة عودة بعض العناصر التي غابت لفترة بين المتوسطة والطويلة عن المنتخب الوطني، على شاكلة الدبابة عدلان قديورة ونبيل بن طالب وإسحاق بلفوضيل.. هذا الثلاثي يتمتع بالخبرة ويمكنه جلب الإضافة إلى المنتخب في مثل هذه المباريات، كما يوجدون في لياقة ممتازة مع نواديهم، على غرار بن طالب الذي يصنع أشياء جيدة منذ انضمامه إلى نادي أونجي في الميركاتو الشتوي، وبلفوضيل الذي يشارك بانتظام في مباريات البوندسليغا مع فريقه هيرتا بارلين. وفي الأخير، عدلان قديورة الذي عادة بقوة بعد أن حل مشكلة البطالة التي عانى منها، إثر التحاقه بنادي بيرتون من الدرجة الثالثة الإنجليزية.