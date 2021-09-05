-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حالة الطقس: نشرية جديدة حول أمطار رعدية غزيرة عبر 16 ولاية
رياضة

بلماضي يمر إلى الجانب التكتيكي ..ويعايّن بوركينافاسو

سليم.ع
  • 300
  • 0
بلماضي يمر إلى الجانب التكتيكي ..ويعايّن بوركينافاسو

عرف اليوم الثاني، من تحضيرات “الخضر” لمباراة بوركينافاسو المرتقبة الثلاثاء، انتقال بلماضي وأشباله إلى الجانب التكتيكي..
وبرمج الطاقم الفني للمنتخب الوطني، بقيادة جمال بلماضي، أمسية السبت حصة فيديو، تم خلالها معاينة عدة مباريات لمنتخب بوركينافاسو، من بينها اللقاء الأخير أمام منتخب النيجر.
ووقف بلماضي وأشباله، على كل صغيرة كبيرة، تخص منافس “الخضر” في المباراة الثانية من تصفيات المونديال، حيث تعوّد بلماضي على معاينة كل المنافسين بغض النظر عن مستواهم.
وعقب حصة الفيديو، أجرى رفقاء القائد محرز، حصة تدريبية، خصصت للجانب التكتيكي، وتم العمل خلالها على الشقين الدفاعي والهجومي.
واختتمت التدريبات بمباراة تطبيقية، في نصف أرضية الميدان، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وهي المباراة التي وقف من خلالها بلماضي، على مدى استرجاع عناصره، وجاهزيتهم قبل يومين على خوض مباراة بوركينافاسو.
وخضعت بعثة المنتخب في السهرة، إلى تحاليل الكشف عن فيروس “كورونا”، تحسبا للتنقل الاثنين إلى المغرب، وتحديدا إلى مدينة مراكش، تحسبا لمواجهة بوركينافاسو.
ويختتم “الخضر” أمسية الأحد، تحضيراتهم في مركز سيدي موسى، على أن تجرى آخر حصة تدربية، أمسية الإثنين في ملحق ملعب مراكش.

مقالات ذات صلة
“التحكيم” يثير قلق بلماضي مجددا قبل لقاء “الخيول” بالمغرب

“التحكيم” يثير قلق بلماضي مجددا قبل لقاء “الخيول” بالمغرب

الجزائر الأولى عربيا وإفريقيا في أولمبياد ذوي الهمم العالية

الجزائر الأولى عربيا وإفريقيا في أولمبياد ذوي الهمم العالية

الرئيس تبون يهنئ أبطال الجزائر في الألعاب البارالمبية

الرئيس تبون يهنئ أبطال الجزائر في الألعاب البارالمبية

بلماضي يريح النجم محرز وبعض الركائز من حصة الاستئناف

بلماضي يريح النجم محرز وبعض الركائز من حصة الاستئناف

أوّل مباراة لـ “فارس” مع فريقه الجديد

أوّل مباراة لـ “فارس” مع فريقه الجديد

بن ناصر: بوكينافاسو ليست جيبوتي وسنبحث عن فوز جديد

بن ناصر: بوكينافاسو ليست جيبوتي وسنبحث عن فوز جديد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد