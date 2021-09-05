بلماضي يمر إلى الجانب التكتيكي ..ويعايّن بوركينافاسو

عرف اليوم الثاني، من تحضيرات “الخضر” لمباراة بوركينافاسو المرتقبة الثلاثاء، انتقال بلماضي وأشباله إلى الجانب التكتيكي..

وبرمج الطاقم الفني للمنتخب الوطني، بقيادة جمال بلماضي، أمسية السبت حصة فيديو، تم خلالها معاينة عدة مباريات لمنتخب بوركينافاسو، من بينها اللقاء الأخير أمام منتخب النيجر.

ووقف بلماضي وأشباله، على كل صغيرة كبيرة، تخص منافس “الخضر” في المباراة الثانية من تصفيات المونديال، حيث تعوّد بلماضي على معاينة كل المنافسين بغض النظر عن مستواهم.

وعقب حصة الفيديو، أجرى رفقاء القائد محرز، حصة تدريبية، خصصت للجانب التكتيكي، وتم العمل خلالها على الشقين الدفاعي والهجومي.

واختتمت التدريبات بمباراة تطبيقية، في نصف أرضية الميدان، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وهي المباراة التي وقف من خلالها بلماضي، على مدى استرجاع عناصره، وجاهزيتهم قبل يومين على خوض مباراة بوركينافاسو.

وخضعت بعثة المنتخب في السهرة، إلى تحاليل الكشف عن فيروس “كورونا”، تحسبا للتنقل الاثنين إلى المغرب، وتحديدا إلى مدينة مراكش، تحسبا لمواجهة بوركينافاسو.

ويختتم “الخضر” أمسية الأحد، تحضيراتهم في مركز سيدي موسى، على أن تجرى آخر حصة تدربية، أمسية الإثنين في ملحق ملعب مراكش.