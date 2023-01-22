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الجزائر

بمعدل 3 آلاف طن يومياً.. مركب بلارة يستقبل أولى شحنات خام الحديد

الشروق أونلاين
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بمعدل 3 آلاف طن يومياً.. مركب بلارة يستقبل أولى شحنات خام الحديد
ح.م

استقبل مركب الشركة الجزائرية -القطرية للحديد والصلب ببلارة بالميلية بولاية جيجل، مساء السبت، أولى شحنات الحديد الخام عبر القطار انطلاقا من ميناء جن جن بمعدل 3 آلاف طن يومياً.

وفي تصريحات صحفية، أوضح حسني عريوة رئيس قسم مناولة المواد الأولية بالمركب أنّ “إدراج خط السكة الحديدية في نقل المادة الأولية للحديد من ميناء جن جن نحو المركب من شأنه السماح للمركب باستقبال هذه المادة وتشغيل مختلف الوحدات بكل أريحية”.

وأضاف المتحدث أنّه بفضل الاعتماد على القطار في نقل المادة الأولية المستوردة من الخارج سيقلص من الاعتماد على الشاحنات ما يضفي إنسيابية في حركة المرور سواء داخل المركب أو عبر الطريق الوطني رقم 43.

وأفاد المسؤول ذاته أنّ حجم نقل المادة الأولية من الميناء عبر هذا الخط الجديد للسكة الحديدية ”سيتضاعف تدريجيا إلى غاية بلوغ 12 ألف طن يوميا لتلبية طلب المركب المقدر بـ 10 آلاف و 500 طن يوميا.

من جهته، صرح جمال شعلال مدير الاتصال بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أنّ نقل الحديد الخام ( المادة الأولية) على خط السكة الحديدية جاء بعد تجارب تقنية تمت في السابق على هذا الخط الذي يمتد على مسافة 50 كيلومتراً.

وأضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات تقنية ضمت الأطراف المعنية، لاسيما إطارات ومسؤولي ميناء جن جن وإطارات بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الجزائرية – القطرية للصلب والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية قبل إعطاء إشارة الانطلاقة الرسمية لهذا الخط.

وأردف أنه سيتم في مرحلة أولى برمجة قطارين يوميا بـ 60 مقطورة بطاقة شحن تقدر بـ 3 آلاف طن يوميا كمرحلة أولى حتى الوصول إلى مليوني طن سنويا وذلك حسب تطور ظروف استغلال خط السكة الحديدية الرابط ما بين ميناء جن جن والمركب.

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