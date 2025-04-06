“بنات المحروسة” يتفوق على “معاوية”.. وسهيلة معلم أفضل ممثلة في الدراما العربية

في استفتاء أطلقه موقع "سوليوود" السعودي

افتك مسلسل “بنات المحروسة” الذي بث على قنوات الشروق خلال رمضان 2025، لقب أفضل مسلسل عربي عبر الاستفتاء الذي أطلقه موقع “سوليوود” السعودي لاختيار أفضل الأعمال في موسم دراما رمضان 2025، كما نالت الممثلة الجزائرية سهيلة معلم لقب أفضل ممثلة في الدراما العربية عن دورها في ذات المسلسل.

تمكن مسلسل «بنات المحروسة» للمخرج أسامة قبي من حصد نسبة تصويت مقدرة بـ41.39% من أصوات المشاركين في الاستفتاء، متفوقًا على عدد من المسلسلات العربية الأخرى، على غرار مسلسل “معاوية” لأحمد مدحت الذي جاء في المرتبة الثانية بنسبة تصويت بلغت 25.99%، فيما نال مسلسل “ابن الباشا” لجوليان معلوف المرتبة الثالثة بنسبة تصويت 7.13%، و6.62% لمسلسل “رحمة” لمحمد علي المجبود الذي جاء في المرتبة الرابعة.

وفازت الممثلة الجزائرية سهيلة معلم بلقب أفضل ممثلة في الدراما العربية عن دورها في مسلسل “بنات المحروسة” بنسبة تصويت بلغت 33.65% محتلة بذلك المرتبة الأولى، كما تفوقت على بطلة مسلسل “معاوية” الممثلة عائشة بن احمد التي تحصلت على المرتبة الثانية بنسبة 19.97% وبطلة مسلسل “ابن الباشا” الممثلة هند نزار التي جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة تصويت مقدرة بـ12.07% والممثلة التونسية ريم الرياحي التي نالت المرتبة الرابعة بنسبة 10.87% عن دورها في مسلسل “الفتنة”.

وعرف استفتاء “سوليوود” فوز مسلسل “شارع الأعشى” بلقب أفضل مسلسل سعودي، و”إش إش” كأفضل مسلسل مصري، كما توج مسلسل “أم أربعة وأربعين” بلقب أفضل مسلسل خليجي، و”بالدم” كأفضل مسلسل في الدراما السورية واللبنانية، وافتك الممثل لجين إسماعيل لقب أفضل ممثل في الدراما العربية، فيما نال الفنان خالد صقر لقب أفضل في الدراما السعودية عن دوره في مسلسل “شارع الأعشى”، واحتل عبد الرحمن نافع المركز الثاني عن أدواره في مسلسلي “الشميسي”، و”شارع الأعشى”، و”عمتي نوير”، وعاد المركز الثالث للممثل براء عالم عن دوره في مسلسل “شارع الأعشى”، والممثل إبراهيم الحجاج في المرتبة الرابعة عن دوره في مسلسل “يوميات رجل عانس” والممثل المصري احمد العوضي لقب أفضل ممثل في الدراما المصرية.

أما في الأداء النسوي، فقد فازت الممثلة إلهام علي بلقب أفضل ممثلة في الدراما السعودية عن دورها في مسلسل “شارع الأعشى”، وعادت المرتبة الثانية للممثلة العنود عبد الحكيم عن دورها في مسلسلي “شارع الأعشى”، و”الزافر”، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الممثلة آلاء سالم عن دورها في مسلسل “شارع الأعشى”، فيما عادت المرتبة الرابعة للممثلة لمى الكناني عن دورها في ذات المسلسل، كما نالت الممثلة المصرية سمية الخشاب لقب أفضل ممثلة في الدراما الخليجية عن دورها في مسلسل “أم أربعة وأربعين”، وتوجت الممثلة الجزائرية سهيلة معلم بلقب أفضل ممثلة في الدراما العربية عن دورها في مسلسل “بنات المحروسة”.