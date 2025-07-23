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رياضة

بنفيكا تُريد حاج موسى وفينورد يُحدّد هذا السعر

علي بهلولي
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بنفيكا تُريد حاج موسى وفينورد يُحدّد هذا السعر

تُصرّ إدارة نادي بنفيكا البرتغالي على انتداب اللاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، هذه الأيّام.

وما زال المهاجم حاج موسى (23 سنة) يرتبط مع نادي فينورد روتردام الهولندي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2029.

وباءت بِالفشل كل العروض التي قدّمتها إدارة نادي بنفيكا إلى نظيرتها لدى فينورد روتردام، للاستفادة من خدمات الدولي الجزائري. ولكن هذه المرّة، سيقترح ممثل الكرة البرتغالية عرضا محترما، يقول موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي في تقرير له بِهذا الشأن نشره مساء الأربعاء.

ويخوض فريق بنفيكا منافسة رابطة أبطال أوروبا للموسم الجديد، في أوت المقبل.

ووفقا للمصدر، فإن إدارة نادي فينورد روتردام الهولندي تشترط استلام مبلغ لا يقلّ عن 25 مليون أورو، لِتسريح أنيس حاج موسى هذه الصائفة.

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