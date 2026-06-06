بنك السّلام يتيح تمويل “حلال” لمساعدة الأزواج على الإنجاب

الصّيرفة الإسلامية كرافعة لتطوير السياحة الطبية في الجزائر

قال ناصر حيدر، المدير العام لبنك السلام الجزائر، إن تطوير السياحة الطبية يتطلب مقاربة متكاملة تشمل قطاعات الصحة، السياحة، الاستثمار، والمالية، مشيرا إلى أن البنوك تضطلع اليوم بدور استراتيجي في مرافقة هذه الديناميكية والمساهمة في بروز منظومة مستدامة ومدرّة للقيمة.

وبمناسبة مشاركته مؤخرا في المؤتمر الدولي للصحة والسياحة الطبية 2026، الذي نظم تحت الرعاية السامية لوزارتي الصحة والسياحة، أكد حيدر، تجديد بنك السلام الجزائر تأكيد التزامه بدعم القطاعات الإستراتيجية ذات الإمكانيات العالية للنمو والأثر الاقتصادي القوي، بحيث شكل هذا اللقاء الدولي، الذي جمع خبراء، مهنيي قطاع الصحة، مستثمرين، وفاعلين مؤسساتيين، فرصة لتسليط الضوء على آفاق تطوير السياحة الطبية في الجزائر، وكذا الشروط اللازمة لهيكلة منظومة تنافسية على المستويين الإقليمي والإفريقي.

وبحسب بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن بنك السلام، يبرز الدور الجوهري الذي يمكن أن تلعبه الصيرفة الإسلامية في مرافقة المشاريع المرتبطة بالصحة، البنية التحتية الطبية، خدمات الضيافة، والخدمات ذات الصلة.

وكما سلط بنك السلام، بحسب ذات البيان، الضوء، من خلال مشاركته في مؤتمر الصحة والسياحة الطبية، على منتجه “أمل”، وهو حل تمويلي مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية، صمم خصيصا لمرافقة الأزواج في مسارات المساعدة الطبية على الإنجاب (PMA).

وأوضح البيان، هذا المنتج، الذي تم تطويره وفق منطق الابتكار المالي ذو الأثر الإنساني، يعكس حرص البنك على تقديم حلول تتناسب مع الاحتياجات المستجدة المتعلقة بالصحة وتسهيل الولوج إلى العلاجات المتخصصة.

ويتيح منتج “أمل” بصفة خاصة تمويل مختلف مراحل علاجات الخصوبة والتلقيح الاصطناعي، وذلك بالشراكة مع مؤسسات طبية متخصصة في الجزائر، إذ يعتمد على آلية متوافقة مع الصيرفة الإسلامية من صيغة “المضاربة”.

وأفاد السيد ناصر حيدر، المدير العام لبنك السلام الجزائر، بأن المالية يمكنها أن تؤدي دورا في المرافقة الاجتماعية والإنسانية، فمن خلال حلول مثل “أمل”، يسعى بنك السلام للمساهمة في جعل بعض المسارات الطبية أكثر تيسيرا، مع تقديم آليات تمويل مسؤولة ومتوافقة مع مبادئ الصيرفة الإسلامية.

وللإشارة، فإن الجزائر تتوفر اليوم على العديد من المؤهلات التي تسمح لها بالتموقع كقطب إقليمي مستقبلي للسياحة الطبية، خاصة بفضل الكفاءات الطبية المعترف بها، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والإمكانيات المعتبرة في مجال الاستثمار والبنى التحتية.

ولدى مشاركته في المؤتمر الدولي للصحة والسياحة الطبية، أكد بنك السلام الجزائري، عزمِه على المساهمة في التحولات الاقتصادية المحفزة للنمو، مع تطوير حلول مالية مبتكرة تخدم قضايا الصحة والتنمية البشرية في الجزائر.