بن رحمة فوق السّحاب!

نال اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مهاجم فريق وست هام الإنجليزي مساء الأحد، كثيرا من الإشادة.

وساهم بن رحمة بِقوّة في فوز فريقه وست هام بِنتيجة (2-4) على المضيف نادي نيوكاسل، لِحساب الجولة الأولى من عمر بطولة إنجلترا للموسم الجديد. حيث سجّل هدفا وصنع آخر بِتمريرة حاسمة.

وقال التقني ديفيد مويس مدرب فريق وست هام للصحافيين عقب نهاية المباراة: “جلبنا بن رحمة إلى فريقنا وكنا نريده لاعبا ممتازا. لقد تطلّب الأمر الصّبر عليه، والآن بدأنا نرى مستواه الفني العالي. استحسنت كثيرا هدفه وتمريرته الحاسمة ضد نيوكاسل”.

أما آلان شيرر نجم هجوم منتخب إنجلترا في “أورو” 1996 ومونديال 1998، فقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ارتفع نسق فريق وست هام بِشكل لافت في الشوط الثاني، وبن رحمة كان لاعبا رائعا”.

ويلعب سعيد بن رحمة وفريقه وست هام مباراة الجولة الثانية من عمر منافسة “البريمرليغ”، ضد الزّائر نادي ليستر سيتي في الـ 23 من أوت الحالي.