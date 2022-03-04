“بن رحمة لاعب منفوخ ويفتقد المستوى المستقر”

مدرب وست هام الإنجليزي يفتح النار على الدولي الجزائري:

تعرض الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، مهاجم وست هام الإنجليزي، لهجمة شرسة، بعد خروج الفريق من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشن اللاعب الإنجليزي السابق، جابرييل أجبونلاهور، هجوما على بن رحمة، بعد مغادرة وست هام منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، إثر الخسارة التي تعرض لها بثلاثية من طرف ساوثهامبتون، في لقاء شارك خلاله الجزائري بديلا، وعجز خلاله عن صناعة الفارق.

وصرح أجبونلاهور لموقع “فوتبول إنسايدر” قائلا بخصوص بن رحمة: “بالنسبة إلي، هذا اللاعب منفوخ، وينال تقديرا أكبر من القيمة التي يستحقها، نفس الأمر ينطبق على زميله، مانويل لانزيني، وبابلو فورلانس، إنهم لاعبون يفتقدون المستوى المستقر”.

وواصل في سياق متصل: “المهاجمان الوحيدان في وست هام، اللذان يقومان بدورهما على أكمل وجه، هما مايكل أنتونيو وجارود بون، ولكنهما لا ينالان المساعدة التي يحتاجانها”. وطالب أجبونلاهور إدارة “الهامرز” والمدرب ديفيد مويس بجلب لاعب كبير لمنافسة بن رحمة وأخذ مكانه الموسم القادم.

وشهد مستوى بن رحمة تراجعا رهيبا، خلال الفترة الماضية، بعد بداية موسم رائعة سجل خلاها 8 أهداف ومنح فيها 4 تمريرات حاسمة، لتغيب عنه الفعالية منذ مشاركته في كأس أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون.