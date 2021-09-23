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رياضة

بن طالب في فرنسا

علي بهلولي
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بن طالب في فرنسا

التحق اللاعب الدولي الجزائري السابق نبيل بن طالب، بِفريق أونجي من بطولة القسم الأوّل الفرنسي.

جاء ذلك في بيان نشرته إدارة نادي أونجي الفرنسي، الخميس. التي أوضحت أنها فتحت الأبواء لِبن طالب من أجل خوض التدريبات في فريقها الكروي، المُرادف لِعدم وجود صفقة انتداب بعد.

وأضافت أن التدريبات ستسمح لِبن طالب بِاستعادة لياقته البدنية ومستواه الفني، ورفع التحدّي الرياضي لاحقا (إيجاد فريق جديد).

وكانت مدّة عقد متوسط الميدان نبيل بن طالب (26 سنة) مع نادي شالكه الألماني، قد انقضت في الـ 30 من جوان الماضي. وبعدها ولِحدّ الآن، مازال لم يظفر بعد بِعقد احترافي جديد.

للإشارة، فإن نادي أونجي يملك أسهمه ويرأسه رجل الأعمال الجزائري المغترب سعيد شعبان، كما يضمّ في صفوفه المهاجم الجزائري السابق فريد الملالي.

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