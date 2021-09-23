بن طالب في فرنسا
التحق اللاعب الدولي الجزائري السابق نبيل بن طالب، بِفريق أونجي من بطولة القسم الأوّل الفرنسي.
جاء ذلك في بيان نشرته إدارة نادي أونجي الفرنسي، الخميس. التي أوضحت أنها فتحت الأبواء لِبن طالب من أجل خوض التدريبات في فريقها الكروي، المُرادف لِعدم وجود صفقة انتداب بعد.
🤝 Angers SCO est très heureux d’ouvrir ses portes à Nabil 𝘽𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡𝙚𝙗, actuellement sans club.
⚡ L’international algérien 🇩🇿 vient pour retrouver des sensations et s’offrir la possibilité de parfaire sa condition physique pour retrouver un challenge sportif. pic.twitter.com/eDFr3kzJDH
— Angers SCO (@AngersSCO) September 23, 2021
وأضافت أن التدريبات ستسمح لِبن طالب بِاستعادة لياقته البدنية ومستواه الفني، ورفع التحدّي الرياضي لاحقا (إيجاد فريق جديد).
وكانت مدّة عقد متوسط الميدان نبيل بن طالب (26 سنة) مع نادي شالكه الألماني، قد انقضت في الـ 30 من جوان الماضي. وبعدها ولِحدّ الآن، مازال لم يظفر بعد بِعقد احترافي جديد.
للإشارة، فإن نادي أونجي يملك أسهمه ويرأسه رجل الأعمال الجزائري المغترب سعيد شعبان، كما يضمّ في صفوفه المهاجم الجزائري السابق فريد الملالي.