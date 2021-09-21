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رياضة

بن ناصر مرشح للعودة أساسيا إلى تشكيلة الميلان

ع. ع
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بن ناصر مرشح للعودة أساسيا إلى تشكيلة الميلان

أصبح الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مرشحا للعودة إلى التشكيلة الأساسية لميلان انطلاقا من مواجهة فينيزيا، المقررة اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وكشف موقع “إل.ميلانيستا”، المختص في متابعة نادي ميلان عن تواجد نية من قبل ستيفانو بيولي للدفع بلاعب الوسط الجزائري أساسيا على حساب الإيفواري فرانك كيسي خلال موقعة “سان سيرو”.

وتأتي هذه الخطوة من قبل “المستر” على خلفية الأداء المتواضع الذي قدمه نجم “الفيلة”، الأحد الماضي أمام جوفنتوس، فضلا عن تمرده على إدارة ناديه برفضه تمديد عقده مع الفريق الذي ينتهي يوم 30 جوان المقبل. ويتواجد كيسي على رادار عدة أندية كبرى في “القارة العجوز”، على غرار برشلونة وباريس سان جيرمان وليفربول، الذين يسعون للفوز بخدماته بالمجان.

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