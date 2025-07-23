بن ناصر يتفاوض مع هذا النادي

يقترب اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر من تغيير الوجهة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وما زال متوسط الميدان بن ناصر (27 سنة) يرتبط مع نادي ميلان آسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027. لكن إدارة الفريق الإيطالي طلبت منه مؤخّرا البحث عن نادٍ جديد، على اعتبار أنه خارج دائرة الحسابات التكتيكية للمدرب الجديد ماسّيميليانو ألّيغري.

ويتفاوض بن ناصر هذه الأيّام مع إدارة نادي الأهلي، صاحب لقب البطولة السعودية وكأس هذا البلد نسخة 2024-2025. استنادا إلى تقرير نشره الموقع الإيطالي “إل ميلانيستا”، الأربعاء.

ومعلوم أن فريق الاتحاد السعودي يضمّ في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط الميدان حسام عوّار (27 سنة)، بِعقدٍ بدأت مدّته في صيف 2024 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2028.