بن ناصر يتنافس على جائزة فخرية

يتنافس الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر على الجائزة الفخرية، أحسن لاعب في فريق ميلان آسي الإيطالي لِفترة شهر أكتوبر الماضي.

جاء ذلك، الثلاثاء، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لِإدارة نادي ميلان آسي الإيطالي.

وفضلا عن إسماعيل بن ناصر، ضمّت لائحة المتنافسين كلّا من: المدافع الدانماركي سيمون كيير، ومتوسط الميدان ساندرو تونالي، والمهاجم الفرنسي أوليفيي جيرو.

وقدّم متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر عروضا فنية راقية في شهر أكتوبر الماضي، حيث سجّل هدفا ووزّع تمريرة حاسمة، كما ساهم بِقوّة في تصدّر فريقه ميلان آسي جدول ترتيب البطولة الإيطالية للموسم الحالي.

ويُمكن للجمهور الجزائري التصويت إلكترونيا، بِالابحار في موقع نادي ميلان آسي الإيطالي.