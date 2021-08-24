بن ناصر يدشّن الموسم الجديد بعشرين دقيقة

استهل الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر الموسم الجديد، مع ناديه ميلان، بالمشاركة بديلا أمام نادي سامبدوريا..

وفضل مدرب الميلان، إقحام بن ناصر، في العشرين دقيقة الأخيرة من المباراة، للدخول تدريجيا في المنافسة، وهو الذي تأخر في التحضيرات مقارنة بزملائه، بسبب بقائه لأكثر من أسبوع في الحجر المنزلي بع إصابته بفيروس “كورونا”.

وعبّر بن ناصر، عقب المباراة عن سعادته بالعودة إلى أجواء المنافسة الرسمية في الدوري الإيطالي، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عبارة ” افتقدتك سيري أ”.

ونشر بن ناصر صورتين له، من مباراة سامبدوريا التي انتهت، لصالح الروسينيري، بهدف ابراهيم دياز في الدقيقة التاسعة.

ويبقى بن ناصر مرشحا للدخول أساسيا في المباراة المقبلة لفريقه أمام كالياري، وهو ما سيصب دون شك في مصلحة المنتخب الوطني قبل التربص الذي ينطلق نهاية الشهر الجاري، تحسبا لمواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو لحساب تصفيات المونديال.