بن ناصر يستعيد هيبته في ميلان

استعاد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، مستواه المعهود مع ناديه الإيطالي ميلان، حيث قدم مباراة كبيرة، أمام نادي فيرونا.

ودخل بن ناصر أساسيان وظهر بمستوى جيد في المرحلة الأولى من اللقاء، رغم أن فريقه أنهى الشوط الأول متأخرا بهدفين دون رد.

وكان بن ناصر بمثابة القبل النابض في ناديه من خلال استرجاع الكرات، والتنسيق بين الدفاع والهجوم، ما جعله من بين أحست اللاعبين في المباراة.

وفضل مدرب ميلان إستبدال بن ناصر في المرحلة الثانية بعد التعب الكبير الذي نال منه، بالإضافة إلى تعرضه لتدخل عنيف في الشوط الأول.

للإشارة فإن نادي ميلان الذي لعب لأول مرة بالقميص الثالث، تمكن من قلب تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.