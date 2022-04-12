بوتين: يجري تدمير نظام القطب الواحد الذي نشأ بعد انهيار الاتحاد السوفيتي

قال الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، الثلاثاء، أن “موعد انتهاء العملية الروسية في أوكرانيا تعتمد على كثافة العمليات القتالية وسنعمل وفقا للخطة المعتمدة، واليوم يجري تدمير نظام القطب الواحد الذي نشأ بعد انهيار الاتحاد السوفيتي”،

مشيراً خلال مؤتمر مع نظيره البيلاروسي ​ألكسندر لوكاشينكو​، الى أن “هناك هستريا معادية لروسيا وستزيد مع ارتفاع أسعار الغاز والنفط والتضخم غير المسبوق”.

وشدد على أن “الاقتصاد الروسي سيتأقلم مع الوضع الراهن وإذا قرر الغرب زيادة الوضع سوءًا فسيشعرون بالتداعيات”.

ولفت بوتين الى “أننا بحثنا مع بيلاروسيا إطلاق منظومة لمراقبة سير البضائع وحركة النقل، والحوار أصبح ممكنا مع الجانب الأوكراني بسبب جهود لوكاشينكو”.

وأكد أن “ما يحدث في أوكرانيا هو مأساة، لكن لم يكن لدينا خيار آخر، وقطاع الفضاء الروسي سيحافظ على ريادته وسيواصل النمو”، مشدداً على “أننا سنتصدى لأي محاولات لعزل موسكو ومينسك عن العالم”.

وأوضح أن “الصدام مع النازيين الجدد في أوكرانيا كان مسألة وقت ونفذنا ضربة استباقية ضدهم”، لافتاً الى أن “العملية الخاصة تهدف لكبح القدرات العسكرية لأوكرانيا وتدمير منشآتها العسكرية، وأوكرانيا تراجعت عن التوافقات التي تم التوصل إليها في جولة اسطنبول”.

أوكرانيا ترفض مقترح روسيا بأن تصبح “دولة محايدة” مثل السويد والنمسا

وفي 16 مارس، قالت الرئاسة الأوكرانية إنها لن توافق على مقترح روسي بأن تصبح دولة محايدة على غرار السويد والنمسا.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن موسكو تعتبر “أوكرانيا المحايدة بجيشها على غرار النمسا أو السويد، حلّا وسطا محتملا في محادثات السلام مع كييف”.

وردّا على ذلك، قال المفاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك في تعليقات نشرتها الرئاسة الأوكرانية :”أوكرانيا في حالة حرب مباشرة مع روسيا الآن. والنموذج المطلوب في المفاوضات لا يمكن أن يكون إلا نموذج أوكرانيا”.