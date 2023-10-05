بوتين يعلن عن إجراء آخر اختبار ناجح لصاروخ نووي

بوتين قال اليوم الخميس "تم إجراء آخر اختبار ناجح لصاروخ بوريفيستنيك، وهو صاروخ كروز عابر للقارات مزود بمنشأة نووية ونظام دفع نووي".

قال الرئيس الروسي أن روسيا أجرت أحدث تجربة ناجحة لصاروخ كروز “بوريفيستنيك” النووي والعابر للقارات.

حسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك”، فلاديمير بوتين وأثناء مداخلته في منتدى “فالداي” بمدينة سوتشي الروسية، اليوم الخميس 5 أكتوبر، قال “تم إجراء آخر اختبار ناجح لصاروخ بوريفيستنيك، وهو صاروخ كروز عابر للقارات مزود بمنشأة نووية ونظام دفع نووي”.

وقد سبق للرئيس الروسي وأن أعلن عام 2018 عن تطوير ستة أنواع جديدة من الأسلحة النووية الروسية القادرة على ضمان التوازن الاستراتيجي في العالم لعقود قادمة، بما في ذلك بوريفيستنيك، حسب بوتين.

أثناء كلمته اليوم أيضا وفي حديثه عن السلاح النووي، بوتين قال أيضا حسب ما نقلته وكالة “الأناضول” أنه “في العقيدة العسكرية الروسية سببان لاستخدام الأسلحة النووية، وهما الرد على صاروخ أطلق على الأراضي الروسية، ومواجهة تهديد لوجود الدولة”. وأضاف “حتى الآن لن تكون هناك فرصة للمعتدي للبقاء على قيد الحياة في حالة ردنا”.