بوداوي أحسن لاعب في فريق الأحمر والأسود

حصد الدولي الجزائري هشام بوداوي اللّقب الفخري، المُرادف لِأفضل لاعب في فريق نيس الفرنسي لِشهر أوت الماضي.

وحاز متوسط الميدان بوداوي على نسبة أصوات قُدّرت بـ 40%، وهو ما أهّله لِنيل الجائزة الشرفية المُشار إليها. كما جاء في بيان نشرته إدارة نادي نيس الفرنسي، السبت.

وتفوّق بوداوي في الاستفتاء على زميلَيه المُهاجمَين أمين غويري وكاسبر دولبيرغ، عِلما أن التصويت مُنح لِأنصار فريق الأحمر والأسود إلكترونيا.

وخاض هشام بوداوي ثلاث مقابلات مع فريقه نيس، بِرسم بطولة فرنسا في شهر أوت الماضي. وتألّق بِتسجيله هدف وتقديمه تمريرة حاسمة.