بوريل: غزة مقطوعة بشكل كامل عن العالم

دعا ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل يوم السبت، إلى إقرار هدنة في قطاع غزة، للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال بوريل في تغريدة على “إكس”:”غزة مقطوعة تماما عن العالم، فيما يتواصل القصف المركز عليها. لقد قتل عدد هائل من المدنيين بينهم أطفال، وهذا مخالف للقانون الإنساني الدولي”.

ويشدّد الاحتلال الصهيوني الحصار على القطاع منذ 22 يوما، بحيث يشمل قطع التيار الكهربائي، والماء، ومنع دخول المواد الأساسية والوقود. ثم قطع الانترنت والاتصالات منذ أمس.

وأسفر عدوان الاحتلال عن استشهاد 7650 فلسطينيا، بينهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، مع إصابة نحو 20 ألفا بجروح.

Gaza is in complete blackout and isolation while heavy shelling continues. @UNRWA warns about the desperate situation of Gaza people without electricity, food, water. Far too many civilians, including children, have been killed. This is against International Humanitarian Law.

