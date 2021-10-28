بوصوف يُبعد زرقان من سباق كأس بلجيكا

ودّع اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان سهرة الأربعاء، سباق كأس بلجيكا بِزي فريق شارلوروا.

وخسر فريق شارلوروا بِواقع ركلات الترجيح (3-4) أمام نادي لومال، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والمُمدّد بِنتيجة التعادل السلبي. لِحساب الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس بلجيكا.

وشارك متوسط الميدان آدم زرقان أساسيا مع فريقه شارلوروا، بل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 56.

وفي الطرف المقابل، كان مواطنه المهاجم إسحاق بوصوف في نادي لومال سعيد الحظ، حيث دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 63.

وفي مباراة ثانية، تأهّل فريق بيرشوت بِسهولة إلى الدور ثمن النهائي، بعد فوزه بِرباعية نظيفة على نادي فرانك بوران.

ودخل المدافع الدولي الجزائري محمد رضا حلايمية إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 80، وحينها كان فريقه بيرشوت مُتقدّما في النتيجة بِثلاثية نظيفة.

وفي لقاء آخر، اجتاز فريق كورتري عقبة نادي كنوكه بِواقع ركلات الترجيح (1-2)، بعد انتهاء المباراة في وقتَيها الأصلي والإضافي بِنتيجة التعادل (1-1).

وسجّل اللاعب الجزائري عبد القهار قادري متوسط ميدان فريق كورتري، أوّل هدف في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 51. قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 61، تاركا النادي مُتقدّما بِالنتيجة المُشار إليها.

وبات قادري وقد سجّل أوّل هدف بِزيّ فريقه الجديد كورتري، بعد أن شارك في 3 مقابلات فقط أساسيا.