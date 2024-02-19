بوغالي في زيارة إلى الأردن

يشرع رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، في زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية بداية من اليوم، الإثنين 19 فيفري إلى غاية الخميس، 22 فيفري.

حسب ما أفاد به المجلس، تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة وجهها للسيد بوغالي نظيره رئيس مجلس النواب الأردني السيد أحمد الصفدي.

وستجمع رئيس المجلس الشعبي الوطني، خلال مدة إقامته في الأردن، لقاءات لقاءات ببعض كبار المسؤولين في المملكة وستكون فرصة مواتية لاستعراض واقع التعاون القائم بين البلدين وسبل ترقيته في شتى المجالات، يقول البيان.