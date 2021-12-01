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رياضة

بونجاح: “فرحنا جماهيرنا وحاولنا تسجيل أكبر عدد من الأهداف”

سليم.ع
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بونجاح: “فرحنا جماهيرنا وحاولنا تسجيل أكبر عدد من الأهداف”

قال المهاجم بونجاح، صاحب الثنائية في مباراة السودان، أن المنتخب الوطني حاول تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مرمى السودان..

وتابع بونجاح في تصريحات له بعد المباراة:”الحمد لله فرحنا جماهيرنا، بهذا الفوز وحصلنا على ثلاث نقاط ثمينة”.

وأكد بونجاح أن الجمهور استمتع بمباراة حاول فيها “الخضر” تسجيل أكبر عدد من الأهداف.

وعن تألقه مرة أخرى على ملعب أحمد بن علي، بعد تسجيله من قبل في نفس الملعب مع السد القطري، قال بونجاح: “الحمد لله أنا محظوظ في هذا الملعب..”.

سوداني: دخلنا المنافسة بقوة ولم نتنقل من أجل النزهة

قال مهاجم المنتخب الوطني العربي هلال سوداني، أن المنتخب دخل المنافسة بقوة وكان قادرا على تسجيل أكثر من أربعة أهداف أمام السودان.

وأضاف سوداني في تصريح له بعد مباراة السودان: “المنتخب السوداني ليس ضعيفا، لقد احترمنا المنافس، ودخلنا البطولة بقوة، لأننا لم نحضر إلى قطر من أجل النزهة بل لتشريف الجزائر”.

وأكد مهاجم “الخضر”، أنه ليس هناك لاعبي منتخب أول أو منتخب ثاني، وقال في هذا الإطار: “نحن هنا لرفع راية الجزائر، وليس هناك منتخب أول وثاني”.

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