الجزائر

بيان من الصندوق الوطني للتقاعد حول تجديد الوثائق
ح. م
الصندوق الوطني للتقاعد.

دعا الصندوق الوطني للتقاعد في بيان له اليوم الإثنين، 1 جوان، كافة المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد المولودين في شهر جوان إلى تجديد وثائقهم الثبوتية وذلك إلكترونيا عبر تطبيق تقاعدي.

وهذا التجديد يتم بالنسبة للمستفيدين من التقاعد المباشر عبر تأكيد الحياة عبر خاصية التعرف على ملامح الوجه (R-FACE).

إعفاء المتقاعدين من شهادة الحياة وتعويضها بخدمة التعرف على ملامح الوجه

أما بالنسبة للتقاعد المنقول، فيتم ذلك عبر تأكيد الهوية عبر خاصية التعرف على ملامح الوجه، وتحميل الوثائق المطلوبة مباشرة عبر التطبيق (حسب الحالة).

وبعد إتمام العملية بنجاح، يصل إشعار عبر تطبيق تقاعدي يؤكد تجديد الوثائق عن بُعد.

وذكر الصندوق الوطني للتقاعد أنه يعتمد نظام التجديد السنوي للوثائق حسب شهر ميلاد كل متقاعد، في إطار تحسين الخدمة وتبسيط الإجراءات.

