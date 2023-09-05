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الجزائر

بيان من وزارة التعليم العالي حول نتائج التحويلات الجامعية

الشروق أونلاين
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بيان من وزارة التعليم العالي حول نتائج التحويلات الجامعية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، أنه يمكن للطلبة الجدد المعنيّين بالتحويلات الجامعية الإطلاع على نتائج طلبات التحويل الخاصة بهم. 

وأفاد بيان وزارة التعليم العالي أنه يمكن “للطلبة الجدد المعنيّين بالتّحويلات الجامعية (داخلية وخارجية) الإطّلاع على نتائج طلبات التحويل عبر نفس الموقع الذي تم إيداع الطلب فيه”.

ونوهت الوزارة الطلبة الجدد المعنيين بالتحويلات الجامعية في بيانها إلى عدة نقاط:

  • في حالة التراجع عن طلب التحويل بعد قبوله فإنه لا يتوجب عليه تأكيد الطلب للاحتفاظ بالتوجيه الأول.
  • في حالة استكمال إجراءات التحويل فإنه يتوجب على الطالب تأكيد عملية التحويل في حالة قبوله، غير أنه لا يمكنه التراجع عن طلبه بعد عملية التأكيد.
  • في حالة التحويل الداخلي في نفس المؤسسة فإن الطالب غير ملزم بإعادة دفع حقوق التسجيل.
  • في حالة التحويل الخارجي فإن المعني ملزم بدفع حقوق التسجيل إلكترونيا للمؤسسة الجديدة حتى يتحصل على بطاقة الطالب الالكترونية الجديدة.

أما “بالنسبة للطلبة الجزائريين المتحصلين على بكالوريا أجنبية فيمكنه الإطلاع على حساباتهم في النظام المعلوماتي المدمج (بروغرس)”، حسب بيان الوزارة.

وذلك من خلال “رقم التسجيل والرقم السري في شهادة التوجيه لإتمام عملية التسجيل بدفع حقوق التسجيل والخدمات الجامعية حتى يتسنى لهم الحصول على بطاقة الطالب الإكترونية عبر تطبيق “webetu”.

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