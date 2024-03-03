بيتكوفيتش يمنح الفرصة للجميع.. ويستفيد من أصحاب الخبرة

الدولي الفرنسي السابق ميكائيل سياني يتحدث عن المدرب الجديد "للخضر"

تحدث المدافع الدولي الفرنسي السابق ميكائيل سياني عن المدرب الجديد للخضر السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، الذي دربّه عندما كان ينشط مع فريق لاتسيو الإيطالي في الفترة ما بين 2012 و2014.

وقال الدولي الفرنسي: “من ناحيتي بالطبع لدي ذكريات جميلة معه، لقد رغب في ضمي، ولذلك كان من السهل الاندماج وكسب الثقة، وقد لعبنا تحت قيادته موسمًا مميزًا، نجحنا خلاله في نيل كأس إيطاليا في النهائي أمام روما، وأنا غير مفاجأ من أنه استطاع النجاح في لاتسيو”.

وتطرق الدولي الفرنسي السابق إلى الجوانب التي يعتمد عليها بيتكوفيتش في عمله، قائلًا: “من الناحية التكتيكية تعلمت منه الكثير، فقد كان يقوم بالعديد من الحصص التدريبية التي تتوافق مع كرة القدم الإيطالية، إنه حقا مدرب إيطالي”.

وأوضح: “بالإضافة إلى ذلك فهو يتأقلم مع مجموعته بسرعة، لأنه مدرب يستمع للاعبيه، ويدرك نقاط الضعف والقوة التي أمامه ويتكيف معها سريعًا، والمجموعة التي تعمل معه هي من تجعله يختار أي طريقة سيعتمد، وهل يلعب بضغط منخفض أو متوسط أو متقدم”.

وأضاف: “من ميزاته أنه يمنح الفرصة للجميع، فهو يعرف جيدًا كيفية الاستفادة من أصحاب الخبرة، ولا يتردد في منح الفرصة للاعبين الشباب، وجعلهم يلعبون في فريقه إذا كان واثقًا بأنهم سيقدمون الإضافة”.

وأكمل: “هو مدرب يمتلك “الكاريزما” المطلوبة، ولقد درب الكثير من اللاعبين الرائعين وعرف كيف يعمل معهم، كما أن بقاءه مع المنتخب السويسري لسنوات طويلة ليس بالأمر الهين”.

وختم اللاعب السابق لأندية بوردو الفرنسي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي وإسبانيول الإسباني ولوس أنجلس الأمريكي، حواره بالحديث عن مدى قدرة بيتكوفيتش على النجاح مع المنتخب الجزائري، في أول تجربة له مع منتخب من “القارة السمراء”.

وقال: “هو يتكلم الفرنسية قليلًا ويفهمها بشكل جيد، بكل صراحة نسبة نجاحه (50-50)، وكل شيء يتوقف على ثقة اللاعبين به، فإذا اقتنعوا برسالته ووثقوا به، فهو يستطيع القيام بعمل جيد مثلما فعل مع لاتسيو وسويسرا، أما إذا لم تكن لديه ثقة المجموعة ولم تصل رسائله فإن الأمر سيكون صعبًا مثلما حدث له مع بوردو”.