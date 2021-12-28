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رياضة

بِالفيديو: أوّل حصّة تدريبية لِبطل إفريقيا في قطر

علي بهلولي
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بِالفيديو: أوّل حصّة تدريبية لِبطل إفريقيا في قطر

انطلق مساء الثلاثاء تربّص المنتخب الوطني الجزائري بِالعاصمة القطرية الدوحة، بِإجراء أوّل حصّة تدريبية.

ويستعدّ “الخضر” للدّفاع عن لقبهم القاري، بِخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا، المُقرّر تنظيمها بِالكاميرون ما بين الـ 9 من جانفي والـ 6 من فيفري المقبلَين.

ومعلوم أن الناخب الوطني جمال بلماضي وجّه الدّعوة إلى 28 لاعبا، كلّهم ينشطون خارج الوطن.

وشارك في ضربة انطلاقة تحضيرات “محاربي الصحراء” 11 لاعبا، وهم: حارس المرمى ألكسندر أوكيجة، والمدافعون إلياس شتي وعبد القادر بدران ورضا حلايمية، ومتوسطو الميدان رامز زروقي وهاريس بلقبلة وسفيان فغولي وآدم الوناس وفريد بولحية، والمهاجمان إسلام سليماني ومحمد الأمين عمورة.

ولم يحضر في المران المُشار إليه 17 لاعبا، بِسبب انشغالهم مع أنديتهم بِالمنافسات المحلّية، وإصابة 3 عناصر بِفيروس “كورونا” وهم: المدافعان حسين بن عيادة ومحمد الأمين توغاي ومتوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي.

ويخوض أشبال بلماضي مباراة ودّية أمام نظرائهم من فريق غامبيا، السبت المقبل بِقطر.

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