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رياضة

بِالفيديو: أوّل هدف لـ “بن رحمة” منذ قرابة 3 أشهر

علي بهلولي
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بِالفيديو: أوّل هدف لـ “بن رحمة” منذ قرابة 3 أشهر
بن رحمة يستعيد حسّ التهديف

تألّق اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء الأحد، رغم خسارة فريقه وست هام بِثلاثة أهداف لِهدف أمام المضيف نادي توتنهام.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 30، من عمر البطولة الإنجليزية.

وسجّل المهاجم بن رحمة الهدف الوحيد لِفريقه وست هام، في الدقيقة الـ 35.

وعاد بن رحمة إلى التسجيل بعد “صيام” اقترب من فترة 3 أشهر، حيث يُشير تاريخ آخر هدف وقّعه الدولي الجزائري، إلى الـ 28 من ديسمبر الماضي، في مباراة “البريمرليغ” أمام المضيف نادي واتفورد.

ورفع سعيد بن رحمة غلّته إلى 6 أهداف بِزيّ نادي “المطارق”، في بطولة إنجلترا للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 9 أهداف و6 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.

وقدّم بن رحمة أداءً فنّيا راقيا، وكان أحسن لاعب من فريق وست هام واجه نادي توتنهام.

وجاء هذا التألّق في توقيت “متأخّر”، ذلك أن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي استغنى عن لاعبه سعيد بن رحمة في مواجهتَي الكاميرون، التصفويتَين الموندياليتَين بِتاريخَي الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي. بعد أن جلبه في جانفي الماضي إلى “كان” 2022.

وبات فريق وست هام بعد هذه الخسارة، يجمع 48 نقطة في المركز الـ 7. ويشغل نادي توتنهام الرّتبة الـ 5 بِرصيد 51 نقطة.

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