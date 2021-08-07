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رياضة

بِالفيديو: إصابة زروقي

علي بهلولي
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بِالفيديو: إصابة زروقي
زروقي (الثاني من اليسار) في مواجهة لاتسيو (صورة نادي تفينتي)

اضطرّ اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي متوسط ميدان فريق تفينتي إنشخيده الهولندي مساء السبت، إلى مغادرة أرضية الميدان بِداعي الإصابة.

حدث ذلك في الدقيقة الـ 65، من عمر مباراة فريق تفينتي إنشخيده الهولندي والضيف نادي لاتسيو الإيطالي.
وتعرّض رامز زروقي للإصابة في الفخذ، بعد تدخّل عنيف من أحد لاعبي لاتسيو، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ولُعبت هذه المباراة بِهولندا، ضمن إطار استعدادات الفريقَين للموسم الجديد.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُوضّح إدارة نادي تفينتي إنشخيده الهولندي، نوعية إصابة لاعبها متوسط الميدان رامز زروقي، ومدى خطورتها من عدمها.

وترك زروقي فريقه تفينتي إنشخيده منهزما بِهدف لِصفر، وهي النتيجة النهائية للمباراة.

وفي الطرف المقابل، غاب اللاعب الدولي الجزائري الآخر المدافع محمد فارس عن مباراة فريقه لاتسيو، بِسبب تعرّضه في الأيّام القليلة الماضية لِسرقة سيارته وبعض وثائقه الإدارية بِإيطاليا.

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