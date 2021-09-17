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رياضة

بِالفيديو: الحارس زغبة يتصدّى لِركلة جزاء في البطولة السعودية

علي بهلولي
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بِالفيديو: الحارس زغبة يتصدّى لِركلة جزاء في البطولة السعودية

تألّق حارس المرمى الجزائري مصطفى زغبة مساء الجمعة، في مباراة فريقه ضمك والزّائر نادي الشباب السعوديَين.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 5 من عمر البطولة السعودية للموسم الجديد، وانتهت بِنتيجة هدف لِمثله.

وتصدّى حارس المرمى مصطفى زغبة بِبراعة، لِركلة جزاء نفّذها اللاعب الأرجنتيني ياميس بانيغا مهاجم فريق الشباب، في الدقيقة الـ 39.

وواصل حامي العرين مصطفى زغبة تألّقه، وأنقذ فريقه ضمك من هدف مُحقّق.

واللافت أن الحكم منح ركلة جزاء أخرى لِفريق الشباب في الدقيقة الـ 74، وتولّى تنفيذها اللاعب الأرجنتيني ذاته، لكن نجح هذه المرّة في التسجيل. كما استفاد المُنافس ضمك من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 85، وعادل بها كفّة النتيجة.

وطرد الحكم اللاعب عبد الله هوساوي مدافع فريق ضمك في الدقيقة الـ 72، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وعلى غرار مصطفى زغبة، شارك مواطناه المدافع فاروق شافعي والمهاجم العربي هلال سوداني أساسيَين مع فريق ضمك. لكن اللاعب الأخير استُبدل في الدقيقة الـ 68.

وبات فريق ضمك بعد هذا التعادل، يجمع 8 نقاط في المركز الـ 4. ويشغل نادي الشباب الرّتبة الـ 11 بِرصيد 5 نقاط.

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