بِالفيديو: بلايلي يُهدر ركلة جزاء

أهدر اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، الأحد، ركلة جزاء استفاد منها فريقه براست الفرنسي.

حدث ذلك في الدقيقة الـ 53 من عمر مواجهة فريق براست للمضيف نادي رامس، بِرسم الجولة الـ 25 من عمر البطولة الفرنسية.

وكانت النتيجة تُشير إلى التعادل (1-1) قبل تنفيذ بلايلي لِركلة الجزاء، وهي الحصيلة النهائية للمباراة.

واسْتُبدل صانع الألعاب بلايلي في الدقيقة الـ 71، بينما تابع زميله متوسط الميدان هاريس بلقبلة اللقاء من دكّة بدلاء نادي براست.

وبات فريق براست بعد هذا التعادل، يجمع 32 نقطة في المركز الـ 12. ويشغل نادي رامس الرّتبة الـ 14 بِرصيد 28 نقطة.