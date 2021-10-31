بِالفيديو: بن رحمة يتألّق تمريرا

ساهم اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء الأحد، في صنع فوز عريض لِفريقه وست هام بِنتيجة (1-4) على المضيف نادي أستون فيلا.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة العاشرة، من عمر البطولة الإنجليزية للموسم الحالي.

وقدّم المهاجم بن رحمة تمريرة حاسمة أثمرت بِالهدف الثاني لِفريقه وست هام، في الدقيقة الـ 38. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع بن رحمة غلّته إلى 3 تمريرات حاسمة بِزيّ فريق “المطارق”، في بطولة إنجلترا للموسم الحالي. فضلا عن حيازته رصيد 4 أهداف في منافستَي “البريمرليغ” والدوري الأوروبي.

واستُبدل سعيد بن رحمة في الدقيقة الـ 64 من عمر هذه المباراة، التي طرد فيها الحكم اللاعب إيريك كونسا مدافع فريق أستون فيلا عند الدقيقة الـ 50، وحينها كان الزوّار مُتقدّمين في النتيجة بـ (1-2).

وبات فريق وست هام بعد هذا الانتصار، يجمع 20 نقطة في المركز الـ 4. ويشغل نادي أستون فيلا الرّتبة الـ 15 بِرصيد 10 نقاط.