-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رئيس الجمهورية يأمر سوناطراك بوقف عقد الغاز مع المغرب
رياضة

بِالفيديو: بن رحمة يتألّق تمريرا

علي بهلولي
  • 136
  • 0
بِالفيديو: بن رحمة يتألّق تمريرا

ساهم اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء الأحد، في صنع فوز عريض لِفريقه وست هام بِنتيجة (1-4) على المضيف نادي أستون فيلا.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة العاشرة، من عمر البطولة الإنجليزية للموسم الحالي.

وقدّم المهاجم بن رحمة تمريرة حاسمة أثمرت بِالهدف الثاني لِفريقه وست هام، في الدقيقة الـ 38. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع بن رحمة غلّته إلى 3 تمريرات حاسمة بِزيّ فريق “المطارق”، في بطولة إنجلترا للموسم الحالي. فضلا عن حيازته رصيد 4 أهداف في منافستَي “البريمرليغ” والدوري الأوروبي.

واستُبدل سعيد بن رحمة في الدقيقة الـ 64 من عمر هذه المباراة، التي طرد فيها الحكم اللاعب إيريك كونسا مدافع فريق أستون فيلا عند الدقيقة الـ 50، وحينها كان الزوّار مُتقدّمين في النتيجة بـ (1-2).

وبات فريق وست هام بعد هذا الانتصار، يجمع 20 نقطة في المركز الـ 4. ويشغل نادي أستون فيلا الرّتبة الـ 15 بِرصيد 10 نقاط.

مقالات ذات صلة
مدرب غامبيا يلوي ذراع الفرنسي فينغر وعنق “الفيفا”

مدرب غامبيا يلوي ذراع الفرنسي فينغر وعنق “الفيفا”

منتخب السيدات يعود إلى الجزائر بعد أن علق لأسبوع بالسودان

منتخب السيدات يعود إلى الجزائر بعد أن علق لأسبوع بالسودان

المنتخب الجزائري لـ”الكامبو” في المرتبة الثانية عالميا

المنتخب الجزائري لـ”الكامبو” في المرتبة الثانية عالميا

مهدي سرباح.. رحيل الحارس الأسطوري للمنتخب الجزائري

مهدي سرباح.. رحيل الحارس الأسطوري للمنتخب الجزائري

الحارس مهدي سرباح أسطورة خيخون أول الراحلين

الحارس مهدي سرباح أسطورة خيخون أول الراحلين

ترقب استلام القطب الرياضي لسيق شهر ديسمبر

ترقب استلام القطب الرياضي لسيق شهر ديسمبر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد