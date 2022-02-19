بِالفيديو: بن رحمة “يُقلّد” بونجاح ومدرب وست هام يُوضّح

أُثير جدل مساء السبت، رجّح أصحابه أن العلاقة بين اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة والتقني ديفيد مويس مدربه في فريق وست هام الإنجليزي، ليست على ما يُرام.

وأظهرت صور التلفزيون المهاجم بن رحمة يتحدّث بِملامح “مستاءة” مع مدربه مويس على هامش الملعب وبِجوار دكّة البدلاء، فُسّرت على أن اللاعب الجزائري لم يهضم قرار استبداله، في الدقيقة الـ 73 من عمر مباراة فريقه وست هام والضيف نادي نيوكاسل.

وكانت النتيجة حينها تُشير إلى التعادل بِهدف لِمثله، وهي الحصيلة النهائية لِهذه المباراة، التي تندرج ضمن إطار الجولة الـ 26 من عمر البطولة الإنجليزية.

ولم يُسجّل المهاجم بن رحمة أيّ هدف لِمصلحة فريقه وست هام الإنجليزي، منذ شهر ونصف الشهر، وبِالضبط منذ مواجهة نادي واتفورد في منافسة “البريمرليغ”، بِتاريخ الـ 28 من ديسمبر الماضي.

لكن المدرب ديفيد مويس ردّ على أسئلة الصحافة البريطانية بعد نهاية المباراة، بِخصوص هذه “الحادثة”، وأوضح أنه طلب من لاعبه بن رحمة أن يسرع في مغادرة أرضية الميدان والالتحاق بِدكّة البدلاء، حتى يربح فريقه مزيدا من الوقت، وأملا في تسجيل هدف ثانٍ مرادف للفوز. ونفى التقني الأسكتلندي تكهرب العلاقة بينه وبين المهاجم الجزائري.

وتُعيد هذه “الحادثة” إلى أذهان الجمهور الجزائري لقطة شبيهة مساء الخميس الماضي، بين المهاجم الدولي بغداد بونجاح والتقني الإسباني خافي غارسيا، مدربه في فريق السد القطري.