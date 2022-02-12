بِالفيديو: بن سبعيني يُهدي الفوز لِمونشنغلادباخ

سجّل اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مساء السبت، أوّل هدف له في مباراة رسمية أُقيمت فعّالياتها في العام الحالي.

وفاز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بِنتيجة (3-2) على الضيف نادي أوغسبورغ، لِحساب الجولة الـ 22 من عمر البطولة الألمانية.

وأمضى رامي بن سبعيني الهدف الثالث والأخير لِمصلحة فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ، في الدقيقة الـ 67.

ويعود تاريخ آخر هدف أمضاه بن سبعيني في مباراة رسمية، إلى الـ 15 من ديسمبر الماضي، في لقاء فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ والزائر إنتراكت فرانكفورت، بِرسم منافسة “البوندسليغا”.

وصنع بن سبعي أيضا الهدف الثاني لِفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني.

ورفع المدافع بن سبعيني غلّته إلى 3 أهداف وتمريرة حاسمة بِزيّ فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، في بطولة ألمانيا للموسم الحالي. على أن يتحوّل الرّقم إلى 5 أهداف، بِاحتساب توقيعَين آخرَين في الكأس المحلّية.

وترك بن سبعيني مكانه في الدقيقة الـ 85، وحينها كانت النتيجة تُشير إلى تقدّم فريقه بـ (3-1). بعد أن حاز امتياز أحسن لاعب فوق المستطيل الأخضر.

ويتموقع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بعد هذا الانتصار، في المركز الـ 13 بِرصيد 26 نقطة. ويشغل نادي أوغسبورغ الرّتبة الـ 16 بِمجموع 22 نقطة.