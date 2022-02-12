-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: بن سبعيني يُهدي الفوز لِمونشنغلادباخ

علي بهلولي
  • 572
  • 0
بِالفيديو: بن سبعيني يُهدي الفوز لِمونشنغلادباخ
بن سبعيني يحتفل بِهدفه (صورة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ)

سجّل اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مساء السبت، أوّل هدف له في مباراة رسمية أُقيمت فعّالياتها في العام الحالي.

وفاز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بِنتيجة (3-2) على الضيف نادي أوغسبورغ، لِحساب الجولة الـ 22 من عمر البطولة الألمانية.

وأمضى رامي بن سبعيني الهدف الثالث والأخير لِمصلحة فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ، في الدقيقة الـ 67.

ويعود تاريخ آخر هدف أمضاه بن سبعيني في مباراة رسمية، إلى الـ 15 من ديسمبر الماضي، في لقاء فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ والزائر إنتراكت فرانكفورت، بِرسم منافسة “البوندسليغا”.

وصنع بن سبعي أيضا الهدف الثاني لِفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني.

ورفع المدافع بن سبعيني غلّته إلى 3 أهداف وتمريرة حاسمة بِزيّ فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، في بطولة ألمانيا للموسم الحالي. على أن يتحوّل الرّقم إلى 5 أهداف، بِاحتساب توقيعَين آخرَين في الكأس المحلّية.

وترك بن سبعيني مكانه في الدقيقة الـ 85، وحينها كانت النتيجة تُشير إلى تقدّم فريقه بـ (3-1). بعد أن حاز امتياز أحسن لاعب فوق المستطيل الأخضر.

ويتموقع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بعد هذا الانتصار، في المركز الـ 13 بِرصيد 26 نقطة. ويشغل نادي أوغسبورغ الرّتبة الـ 16 بِمجموع 22 نقطة.

مقالات ذات صلة
إعلامية فرنسية شهيرة تدافع عن يوسف بلايلي

إعلامية فرنسية شهيرة تدافع عن يوسف بلايلي

فريق تشيلسي يمرّ إلى النهائي

فريق تشيلسي يمرّ إلى النهائي

“الفاف” تشرع في التحضير لِمنافستَين إفريقيتَين كبيرتَين بِالجزائر

“الفاف” تشرع في التحضير لِمنافستَين إفريقيتَين كبيرتَين بِالجزائر

غوارديولا: محرز ذكي وجريء

غوارديولا: محرز ذكي وجريء

بدران يلتحق بِعطال في عيادة “محاربي الصحراء”

بدران يلتحق بِعطال في عيادة “محاربي الصحراء”

بلماضي أمام شهر حاسم لضبط أسلحة الإطاحة بالكاميرون

بلماضي أمام شهر حاسم لضبط أسلحة الإطاحة بالكاميرون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد